Nuovo Puc a Finale Ligure, PD: “Stop al consumo del suolo, favorire le case per i residenti”

Finale Ligure. “Il circolo PD Finalese ha preso favorevolmente atto che l’attuale amministrazione ha intenzione di porre mano alla revisione del Piano Urbanistico Comunale, sottolineiamo la necessità di una pianificazione più attenta al futuro del territorio e alle reali necessità della comunità”.

Così i Dem di Finale Ligure in merito alla discussione sul Puc comunale.

Tra i punti lo stop al consumo di suolo per le seconde case: “Ribadiamo con forza la necessità di porre fine a nuove previsioni edificatorie destinate alle seconde case. Negli ultimi anni, il territorio finalese ha già pagato un prezzo troppo alto in termini di cementificazione, con impatti significativi sul paesaggio, sulla vivibilità dei residenti e sulla capacità del territorio di reggere ai cambiamenti climatici”.

E poi le case per residenti e “non nuove colate di cemento”. “Il nostro obiettivo è chiaro: favorire l’accesso alla casa per i residenti, in particolare giovani e famiglie, attraverso politiche abitative realmente efficaci, recupero dell’esistente e strumenti che sostengano chi vive stabilmente il territorio. La revisione del PUC deve partire da qui, non da nuove volumetrie residenziali pensate per il mercato delle seconde case”.

Sulla difesa del territorio e la qualità urbana: “Chiediamo che ogni scelta urbanistica metta al centro la tutela del territorio, il contenimento del consumo di suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Finale Ligure ha bisogno di rigenerazione rispettosa del tessuto sociale, non di espansione”.

“Sì a vere strutture ricettive, siamo favorevoli allo sviluppo turistico evitando continue trasformazioni di strutture alberghiere in occasioni di speculazioni immobiliari”.

“Continueremo a vigilare e a partecipare in modo costruttivo al percorso di revisione del PUC, affinché il futuro urbanistico della città sia davvero sostenibile, equilibrato e coerente con le esigenze dei cittadini” conclude il PD Finalese.