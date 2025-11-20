  • News24
Vasca corta

Nuoto, Loano è pronta ad ospitare nuovamente le finali nazionali Fisdir

Si svolgeranno dal 21 al 23 novembre

piscina palgarassini loano

Loano. Ancora una volta Loano è la sede prescelta per disputare una gara di nuoto di respiro nazionale, a dimostrazione del lavoro eccellente con cui Doria Nuoto Loano valorizza le potenzialità della piscina comunale.

Nei giorni 21, 22 e 23 novembre, 345 atleti agonisti in rappresentanza di 64 società si sfideranno nelle acque della piscina loanese nelle Finali Nazionali di nuoto in vasca corta, con un serrato programma di gare.

Fisdir è la Federazione Sportiva Paralimpica cui il Comitato Italiano Paralimpico ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

“Il nostro impegno quotidiano è volto ad offrire la migliore qualità possibile a tutti coloro che frequentano la piscina, e sicuramente ospitare le tante competizioni nazionali ed internazionali che si succedono nell’arco dell’anno è per noi una grande soddisfazione e il
riconoscimento della serietà del nostro lavoro – dice Massimiliano Gattuso, presidente della Doria Nuoto Loano -. Essere la sede delle finali di nuoto Fisdir 2025 ci sta particolarmente a cuore, perché coinvolge atleti giovani con disabilità per i quali nutriamo una sincera ammirazione. E ci piace pensare che anche occasioni come questa possano contribuire ad abbattere i preconcetti che ancora oggi alcuni hanno nei confronti di persone diversamente dotate”.

Anche Doria Nuoto Loano partecipa a questa finale con sette atleti agonisti, preparati dalla allenatrice Chiara Scandaletti, che segue anche un’altra decina di nuotatori con disabilità.

Le gare si svolgeranno venerdì 21 e sabato 22 sia al mattino (dalle ore 10) sia al pomeriggio (dalle 16.15) e la mattina di domenica 23 (dalle ore 10) presso la piscina comunale di Loano, in via Matteotti.

fisdir

La locandina dell’evento

