Noli, restyling per il campo di calcio “Carlo Mazzucco”: in arrivo il progetto esecutivo

Visita in Comune a Noli del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, insieme al sindaco Ambrogio Repetto e al vice sindaco Debora Manzino.

“Lo scorso 7 agosto, proprio con il vice sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico Massimiliano Cinoglossa ho effettuato un sopralluogo al campo di calcio “Carlo Mazzucco” in Contrada Sacconi. Si tratta di una struttura splendida, che tuttavia necessita di un intervento urgente di rifacimento del terreno di gioco, poiché le attuali condizioni pregiudicano l’omologazione per il regolare svolgimento del prossimo campionato” ha eviudenziato il consigliere regionale.

“A seguito di quella visita, ho presentato la relativa pratica all’attenzione dell’assessore allo Sport Simona Ferro, che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione dimostrate. Il Comune di Noli ha già predisposto un progetto ora in fase esecutiva”.

£Con l’inizio del nuovo anno auspico di poter tornare a Noli insieme all’assessore e al presidente Marco Bucci” conclude Vaccarezza.