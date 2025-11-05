  • News24
Intervista

Nolese in crescita, Saccone: “A Carcare vittoria importante, terza gara consecutiva senza subire gol”

Prosegue la marcia dei biancorossi: "Siamo solidi e, se si conta la coppa, abbiamo vinto cinque partite su sei"

Nolese Vs Spotornese

Carcare. La Nolese batte di misura la Carcarese grazie al gol di Basso e si porta a quota nove in classifica, ad un punto dalla capolista Plodio. Una vittoria molto importante per il percorso della squadra di mister Pietro Saccone cha ha ripreso ad avanzare con costanza e fiducia dopo lo stop alla prima giornata contro il Pallare.

“È una stata una vittoria importante quella di Carcare, una partita difficile contro una Carcarese under 21 a cui vanno i miei più sinceri complimenti – commenta -. Il nostro avversario andava forte, abbiamo dovuto conquistarci i 3 punti con una prestazione tosta. Il neo? Non aver chiuso la partita, soprattutto nei minuti finali in superiorità numerica non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo avuto”

Sono tanti gli aspetti positivi per il tecnico finalese:  “Abbiamo chiuso la terza gara consecutiva senza subire gol, non è un dato da poco. Siamo solidi, mi piace la crescita che sta avendo la squadra. Se ci buttiamo dentro la coppa, abbiamo vinto 5 partite su 6, è un inizio positivo. Adesso arriva una fase molto importante per la stagione, settimana prossima torna anche la coppa, dovremo essere bravi a prepararci bene ”

Fiducia piena a tutto il suo gruppo per andare avanti nel percorso che ha come obiettivo riconquistare la vetta: “Abbiamo una rosa molto abbondante, con tanti giocatori che ci aiuteranno anche se in questo momento sono rimasti un attimo fuori. Penso a Ferlaino, che ha grandi qualità, gli voglio bene e sicuramente sarà importante. Ieri ha esordito Benini, è entrato bene in gara colpendo un palo clamoroso. Dobbiamo essere tutti uniti per gli obiettivi della Nolese ed in questo modo sarà possibile togliersi delle soddisfazioni importanti “.

