Nella chiesa di Nostra Signora Stella Maris ad Albisola il funerale di Franco Orsi

Albisola Superiore. Si terrà oggi, sabato 15 dicembre, alle 15 nella chiesa di Nostra Signora Stella Maris ad Albisola Superiore il funerale di Franco Orsi. Scomparso prematuramente nella serata del 12 novembre all’età di 59 anni, nella sua casa di Sassello. Sempre alla Stella Maris è stata allestita la camera ardente a partire dalle 10 di oggi.

Una notizia, quella della scomparsa di Orsi, che ha generato cordoglio in tutto il savonese e non solo: tantissime le reazioni di amici, conoscenti, associazioni ed enti e del mondo della politica. Orsi, molto noto nel mondo della politica, oltre a quello di sindaco per due mandati aveva ricoperto diversi incarichi: era stato infatti senatore dal 2008 al 2014 con il Popolo della Libertà e vicepresidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005 durante la legislatura di Sandro Biasotti. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata emotiva non solo nel savonese ma anche oltre i confini regionali.

Nelle scorse ore il fratello Fabio, consigliere comunale a Savona, ha lanciato un appello per far sì che il lutto si trasformi in un’occasione di vicinanza ai volontari: Abbiamo pensato di chiedere a tutti coloro che hanno intenzione di omaggiare Franco con dei fiori che sarebbe bello, piuttosto, fare una piccola anche simbolica donazione a due enti che, per motivi diversi, rappresentano il luogo dove siamo cresciuti e che lui ha amministrato – scrive sui social Fabio Orsi – Si tratta dei volontari della Protezione civile di Albisola (Iban IT72G0538749260000047365621) e della Croce Verde di Albisola (Iban IT61G0538749260000047365043). Penso che a lui sarebbe piaciuto. Grazie ancora a tutti coloro che ci stanno facendo sentire la loro vicinanza”.

Nel frattempo, ieri è stata effettuata l’autopsia. Stando a quanto riferito, si dovrà attendere l’esito degli esami istologici: al vaglio, quindi, degli organi inquirenti le successive verifiche di carattere medico-legale. Al centro degli accertamenti investigativi, infatti, l’accesso in ospedale a Savona per una determinata sintomatologia, ma Franco Orsi è stato poi dimesso senza la prescrizione di ulteriori approfondimenti medici, fino al fatale malore che gli è costato la vita. Dunque tra gli elementi oggetto di indagine la stessa documentazione medico-sanitaria messa a disposizione dall’Asl 2 Savonese e la valutazione sul complessivo quadro clinico di Orsi, in attesa del responso delle analisi di laboratorio.