“Natale d’Incanto a Laigueglia”, nel borgo si accende la magia del Natale

Laigueglia. Libri, film per bambini, elezione di Miss Inverno, tombolate, concerti, cimento invernale. A Laigueglia, uno dei Borghi più belli d’Italia, con “Natale d’Incanto a Laigueglia” si accende la magia del Natale. Sarà un mese all’insegna della tradizione e dell’atmosfera natalizia resa possibile grazie al contributo di Regione Liguria e Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo Natale in Liguria a cura del Comune, Proloco, Parrocchia San Matteo, Associazione Mestei e Segnue, Biblioteca Civica, Comitato genitori istituto comprensivo Andora-Laigueglia, Associazione Vecchia Laigueglia e Confraternita di Santa Maria Maddalena.

“Il programma di quest’anno, pensato per soddisfare gli interessi di tutte le età, tutti i gusti e tutti gli interessi, dalla musica, alla letteratura, al teatro, al cinema, all’intrattenimento, alla scienza ed alla cultura, mettendo in vetrina i nostri tesori artistici e paesaggistici, vedrà protagonisti i bambini e i ragazzi, che avranno ogni giorno un intrattenimento diverso e avvincente, tra cinema pomeridiano, laboratori e spettacoli dal vivo gratuiti, acrobati, giocolieri, clown, mangiafuoco, tombolate per tutta la famiglia, la tradizionale cioccolata calda dal molo dopo la Messa di Mezzanotte a Natale e la grande novità di quest’anno, la nota e collaudata kermesse di bellezza di Miss Inverno, che per la prima volta si terrà in piazza a Laigueglia – commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni, che prosegue – Anche durante tutte le vacanze di Natale, a Laigueglia non c’è tempo per annoiarsi”.

Si comincia venerdì 5 dicembre alle 17 con l’accensione dell’Albero di Natale in via Mazzini e la contestuale accensione delle “Luminarie” per le vie cittadine. Dall’8 dicembre al 6 gennaio sarà presente la Cassetta delle letterine da inviare a Babbo Natale e la sagoma dell’Elfo per le foto-selfie. Venerdì 12 dicembre alle 18 la presentazione del libro “Non è un addio. Vite in sussurro”, di Mario Ferrando alla Biblioteca Civica “A. Pagliano”. Si prosegue martedì 16 dicembre alle 15.30 con il Cineforum al Centro Civico Semur-en-Auxois e venerdì 19 dicembre alle 15.30 con la premiazione degli elaborati “Le parole del mio Natale” realizzati dagli alunni delle Scuole al Centro ricreativo comunale “San Matteo”. Domenica 21 dicembre alle 16 elezione di “Miss Inverno”, il concorso delle reginette di Natale in piazza Cavour.

Si entrerà nel vivo delle feste di Natale martedì 23 dicembre alle 15.30 con “Il giro dell’oca Natalina alla ricerca di Babbo Natale”, una versione natalizia decisamente speciale del gioco dell’Oca dedicata ai bambini al Centro ricreativo comunale “San Matteo”. La notte di Natale, dopo la messa celebrata nella chiesa parrocchiale di San Matteo “Cioccolata calda per tutti” sul Molo Centrale con lo scambio di auguri. Sabato 27 dicembre alle 15 la “Tombola con Tè” nel Salone Opere Parrocchiali e alle 16 il “Cinema Bimbi”, la proiezione di cartoni animati al Centro Civico Semur-en-Auxois. Si prosegue domenica 28 dicembre alle 15.30 con “Il Giardiniere innamorato”, un pomeriggio all’insegna del divertimento dedicato ai bambini con Lello Clown in piazza dei Pescatori. Martedì 30 dicembre alle 16 nuovo appuntamento con “Cinema Bimbi” e la proiezione di cartoni animati al Centro Civico Semur-en-Auxois. Sempre martedì 30 dicembre ma alle 21 presentazione del libro “Infiniti” di Giacinto Buscaglia e Chatgpt al Centro Civico Semur-en-Auxois.

Il Capodanno laiguegliese, ovvero mercoledì 31 dicembre, si festeggerà a partire dalle 22,30 con dj set in piazza dei Pescatori. Il nuovo anno, giovedì 1 gennaio, appuntamento alle 15.30 con “Un Natale coi Fiocchi” con l’acrobata Squilibrio, uno spettacolo di Natale con giochi di magia, numeri di equilibrismo e giocoleria luminosa in piazza Cavour. Altro appuntamento da non perdere sabato 3 gennaio alle 16 con “Cinema Bimbi” e la proiezione di cartoni animati al Centro Civico Semur-en-Auxois. Domenica 4 gennaio alle 15.30 “Love Christmas Circus”, con Amaranta e Tamarindo, zucchero filato e intrattenimento per bambini in piazza Cavour.

Lunedì 5 gennaio alle 11 tradizionale appuntamento con la Ciumba di inizio anno per il ventesimo Cimento invernale laiguegliese davanti alla spiaggia della Scuola Vela Aquilia. Sempre lunedì 5 gennaio alle 15 nuovo appuntamento con “Tombola con Tè” presso il Salone Opere Parrocchiali e alle 21 “Il Concerto delle Feste” con l’Ensemble e Coro “Deo Gloria” Istituto Diocesano Musica Sacra, musiche di D. Buxtehude, W.A.Mozart, J.Rutter all’Oratorio Santa Maria Maddalena.

L’Epifania, martedì 6 gennaio, sarà dedicata ai bambini con l’appuntamento “La Befana e il suo sacco pieno di…”. Al mattino sfilata delle Befane nel centro storico e alle 12 distribuzione doni a tutti i bambini sul Molo Centrale.

Durante le feste di Natale non mancheranno ovviamente le celebrazioni religiose: da martedì 16 dicembre Novena del Santo Natale; martedì 23 dicembre alle 15 Santa Messa degli Auguri con gli ospiti della Residenza Maglione; mercoledì 24 dicembre alle 17 Santa Messa; giovedì 25 dicembre Natale del Signore con la Santa Messa di Mezzanotte. Le messe saranno celebrate anche alle 9.30 – 11 – 17; venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, le messe saranno celebrate alle 11 e alle 17; mercoledì 31 dicembre alle 17 Santa Messa e Te Deum; giovedì 1 gennaio le messe saranno celebrate alle 9,30, 11 e 17; domenica 4 gennaio le messe saranno celebrate alle 9.30, 11 e 17; martedì 6 gennaio, Epifania del Signore, le messe saranno celebrate alle 9.30, 11 e 17. Inoltre sono previste le visite guidate al Borgo alle 10 nei giorni 27 dicembre e 3 gennaio e alla Nostra Signora delle Penne alle 14.40 del 28, 29 e 31 dicembre e 4 gennaio con Partenza Navette da Piazza Preve. Trekking in collina e pedalate in MTB e su strada con Laigueglia Bike & Wellness.

Il calendario è disponibile sul sito turistico www.laiguegliailborgodamare.com, scrivendo a turismo@comune.laigueglia.sv.it e sulla pagina Istagram laiguegliailborgodamare.