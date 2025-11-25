Natale a Loano, nelle chiese e negli oratori ritornano i presepi tradizionali

Loano. Con l’arrivo delle festività natalizie presso le chiese e gli oratori di Loano sono stati allestiti numerosi presepi tradizionali.

Ogni ricostruzione della rappresentazione della Natività è ambientata in uno scenografico paesaggio. Accanto ai protagonisti canonici del presepio ci sono figure di personaggi popolari e scene di vita quotidiana. Talvolta sono presenti scene meccaniche.

Presepi tradizionali sono stati allestiti presso l’oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario o “dei Turchini” in piazza Italia (dall’8 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026); nella parrocchia di San Pio X in via Bergamo (dal 24 dicembre 2025 al 1^ febbraio 2026); nella parrocchia di Santa Maria Immacolata di via dei Gazzi (dal 24 dicembre 2025 al 1^ febbraio 2026); nell’oratorio di San Giovanni Battista o “dei Bianchi” in via Boragine (dal 6 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026); nella parrocchia di San Giovanni Battista (dal 24 dicembre 2025 al 2 febbraio 2026); presso il convento di Monte Carmelo in via Costino di Monte Carmelo (aperto tutto l’anno). Una mostra di presepi sarà allestita anche presso il Loa Park di via delle Caselle dall’8 dicembre.

Visitando le ricostruzioni della Natività allestite nelle parrocchie, nelle cappelle e negli oratori della città sarà possibile tracciare un vero e proprio itinerario alla scoperta delle ricchezze architettonico-religiose di Loano.