Muay Thai, Ruben Sciortino campione europeo: il plauso della Libertas

Al PalaSartori di Pisa è arrivata l’impresa firmata Ruben Sciortino, che ha conquistato il titolo europeo Muay Thai WKU,

sconfiggendo il plurititolato tedesco Christopher Hopp. Una vittoria di grande valore tecnico e mentale, per il tesserato Libertas frutto di una preparazione impeccabile e di una prestazione che ha acceso il pubblico, consacrando Sciortino nell’élite europea della disciplina.

Un match preparato al millimetro. Sciortino è arrivato all’appuntamento europeo dopo un percorso di preparazione intensissimo,

presso la Torino Kombat con la guida del suo maestro Fabio Giannelli. Allenamenti serrati, pianificazione strategica e una cura meticolosa di ogni dettaglio hanno permesso all’atleta di presentarsi nella miglior forma di sempre.Round dopo round, Ruben Sciortino ha imposto

ritmo, lucidità tattica e colpi puliti, controllando gli scambi e disinnescando l’esperienza del tedesco. Una performance intelligente, intensa, matura. Quando il verdetto è stato annunciato, l’esplosione del palazzetto ha confermato ciò che tutti avevano appena visto: l’Europa ha un nuovo campione. Con questa vittoria, Ruben Sciortino porta in Italia un titolo europeo prestigioso e conferma il valore delle scuole italiane di Muay Thai, sempre più competitive sul panorama internazionale.

Ruben Sciortino esce dall’arena con la cintura tra le mani resta fedele alla mentalità che lo ha portato fino a qui: lavoro, disciplina, rispetto, fame di crescita ed ora il suo sguardo guarda già oltre. Libertas Nazionale Ente di Promozione Sportiva del Coni, si occupa di sport sul territorio nazionale da molti decenni con milioni di tesserati o decine di migliaia di associazioni. e Libertas ha più volte dimostrato una collaborazione con importanti atleti, tecnici e dirigenti.

che hanno ottenuto ottimi risultati. Libertas è quindi orgogliosa per l’importante risultato ottenuto da Ruben Sciortino nella sua disciplina e ha deciso di conferirgli un premio speciale in occasione della Festa dei Campioni 2026. dove si attenderà la sua presenza come insegnamento per i più giovani. In particolare Libertas Liguria, tramite il presidente cav. Roberto Pizzorno, il direttore generale Andrea Rapa, presidente Centro Provinciale Libertas Imperia, e la collaboratrice Barbara Morris vogliono complimentarsi con Ruben Sciortino che con impegno quotidiano ha ottenuto un importante successo sportivo.