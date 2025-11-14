Morte di Franco Orsi, il fratello: “Per ricordarlo donate a Protezione civile e Croce Verde di Albisola”

Albisola Superiore. Anche il volontariato di Albisola Superiore piange l’ex sindaco Franco Orsi, morto improvvisamente a 59 anni pochi giorni fa per un malore nella sua abitazione di Sassello. Nei suoi anni da amministratore della cittadina, infatti, come sottolineano le associazioni del territorio, non ha mai fatto mancare il suo sostegno a coloro che si impegnano per il bene della comunità. Per questo motivo, il fratello Fabio, consigliere comunale a Savona, lancia un appello per far sì che il lutto si trasformi in un’occasione di vicinanza ai volontari.

“Abbiamo pensato di chiedere a tutti coloro che hanno intenzione di omaggiare Franco con dei fiori che sarebbe bello, piuttosto, fare una piccola anche simbolica donazione a due enti che, per motivi diversi, rappresentano il luogo dove siamo cresciuti e che lui ha amministrato – scrive sui social Fabio Orsi – Si tratta dei volontari della Protezione civile di Albisola (Iban IT72G0538749260000047365621) e della Croce Verde di Albisola (Iban IT61G0538749260000047365043). Penso che a lui sarebbe piaciuto. Grazie ancora a tutti coloro che ci stanno facendo sentire la loro vicinanza”.

Orsi, molto noto nel mondo della politica, oltre a quello di sindaco per due mandati aveva ricoperto diversi incarichi: era stato infatti senatore dal 2008 al 2014 con il Popolo della Libertà e vicepresidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005 durante la legislatura di Sandro Biasotti. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata emotiva non solo nel savonese ma anche oltre i confini regionali.

Questa mattina (14 novembre) verrà effettuata l’autopsia alla salma per accertare le cause del decesso, mentre domani, sabato 15 novembre, alle ore 15, nella parrocchia di Nostra Signora Stella Maris, ad Albisola Superiore, saranno celebrati i funerali.