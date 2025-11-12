Morte di Franco Orsi, disposta l’autopsia: verrà effettuata venerdì mattina. Sabato i funerali

Savona. E’ stata disposta, da parte della Procura, l’autopsia sul corpo dell’ex senatore e sindaco di Albisola, Franco Orsi, deceduto nella tarda serata di ieri sera nella sua abitazione di Sassello. Verrà effettuata venerdì mattina per questo il funerale, precedentemente fissato alle ore 11 di venerdì, ora è stato spostato a sabato alle ore 15 sempre nella parrocchia di Nostra Signora Stella Maris, ad Albisola Superiore.

Secondo Asl2, “risulta un accesso di 8 giorni fa in cui sono stati eseguiti gli accertamenti necessari per la sintomatologia presentata al momento dell’accesso“. Stando alle prime indiscrezione sarebbe stato dimesso e rimandato a casa, dopo gli esami e gli accertamenti del caso, senza la prescrizione di ulteriori approfondimenti.

“Rimaniamo comunque a disposizione delle autorità”, hanno ancora aggiunto dall’azienda sanitaria savonese.

Da questo fatto e vista la giovane età (Franco aveva 59 anni) la Procura ha confermato ad IVG che ha ritenuto il caso di approfondire la vicenda.

Domani alle ore 17.30 invece il rosario presso la chiesa Stella Maris. Sabato mattina, alle ore 10, l’apertura della camera ardente presso la suddetta chiesa.

Chi era Franco Orsi

Orsi ha ricoperto diversi incarichi poltici: è stato Senatore dal 2008 al 2013 con il Popolo della Libertà; vicepresidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005 durante la legislatura di Sandro Biasotti.

Inoltre, è stato anche sindaco di Albisola Superiore per due mandati consecutivi (dal 2009 al 2019).

Si è diplomato presso l’Istituto Tecnico Nautico “Leon Pancaldo” di Savona nel 1986 e in seguito si è laureato in giurisprudenza. Ha maturato la sua esperienza politica e professionale a partire dalla militanza giovanile nella Democrazia Cristiana.

La sua attività politica è iniziata come consigliere comunale ad Albisola Superiore (1985-1990). E nello stesso periodo è stato anche rappresentante del comune nel “Consorzio Deleghe per l’Agricoltura”. Ha ricoperto anche incarichi come dirigente del Ministero del Bilancio e funzionario dell’Unione Industriali di Savona. Attualmente ricopriva l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di Servizi Ambientali.

I funerali sono stati spostati a sabato 15 novembre alle ore 15 presso la chiesa di N.S. Stella Maris ad Albisola Superiore. Sempre alla Stella Maris sarà allestita la camera ardente dalle 10 di sabato mattina.