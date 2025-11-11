Minacce di morte e pressioni psicologiche: i carabinieri arrestano due persone per estorsione ai danni di un 51enne albenganese

Varazze. Nel Comune di Varazze, i Carabinieri della Compagnia di Albenga, supportati dai militari della Stazione di Varazze, hanno arrestato due persone in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Savona dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona, nei confronti di un 58enne italiano e un 44enne moldavo, entrambi residenti a Varazze e con vari precedenti penali, anche specifici, ritenuti responsabili di una grave estorsione ai danni di un 51enne italiano residente ad Albenga.

L’articolata attività investigativa, avviata a seguito della denuncia sporta della sorella della vittima, si è sviluppata in tempi brevi grazie a un intenso lavoro investigativo svolto dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Albenga, con la collaborazione della Polizia Locale di Albenga, coordinati dalla Procura della Repubblica di Savona, ed ha consentito di ricostruire un articolato quadro indiziario di minacce e violenze psicologiche poste in essere dagli indagati nei confronti dell’uomo, costretto a consegnare ai due aguzzini, in più riprese e nel giro di poche settimane, ingenti somme di denaro per un totale di circa 50.000 euro.

Secondo quanto emerso allo stato attuale delle indagini, la vittima, sotto la pressione di reiterate minacce, anche di morte, e in un grave stato di coartazione psicologica, ha consegnato ai malviventi soldi contanti ed effettuato numerosi bonifici bancari, fino ad azzerare i propri risparmi di una vita di sacrifici, precipitando in uno stato di totale indigenza economica.

Durante le perquisizioni domiciliari disposte dalla Procura della Repubblica di Savona e svolte dai Carabinieri presso le abitazioni e presso un’attività commerciale nel Comune di Savona riconducibile ad uno dei due indagati, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 5.000 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività delittuosa. È stato inoltre disposto il sequestro dei conti correnti intestati ai due arrestati.

Al termine dell’attività d’indagine i due delinquenti sono stati associati al carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

L’operazione rappresenta un importante risultato investigativo, frutto anche della doverosa sinergia operativa tra Arma dei Carabinieri e Polizia Locale di Albenga, sotto la direzione della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, grazie alla quale è stato possibile in tempi rapidi di porre fine a una grave vicenda criminale di soprusi e intimidazioni ai danni di un cittadino ingauno.