Millesimo, pioggia di polemiche dopo lo 0-0 contro il Bogliasco. Il dg Piccardo: “Arbitro non all’altezza nemmeno di una partita di Pulcini”

Secondo 0-0 consecutivo per il Millesimo. Niente pioggia di gol dunque, ma di polemiche sì. Sotto il diluvio di Bogliasco, i giallorossi conquistano un punto che dà consapevolezza, ma con il rammarico di una partita caratterizzata dagli episodi. Il Millesimo ha finito addirittura in nove giocatori e il direttore generale Luciano Piccardo è una furia nel post partita.

Commenta Piccardo: “La partita l’abbiamo fatta noi contro una squadra che non ha fatto niente, se non arbitrarla. Abbiamo finito in nove giocatori e non si sa bene come. Il Bogliasco con questo trattamento casalingo è una squadra tosta. Abbiamo assistito a qualcosa di imbarazzante e scandaloso. Sullo 0-0 Totaro andava verso la porta ed è stato falciato ma l’avversario ha ricevuto solo il giallo, su una situazione simile Facello invece ha preso rosso. Ndiaye è stato colpito da un pugno in faccia ed è stato ammonito lui. Vittori è stato espulso e non si sa perché, era distante quaranta metri dall’arbitro e nessuno ha sentito niente”.

Il dg del Millesimo non usa mezzi termini: “La direzione di gara non era all’altezza di una partita di Eccellenza, ma neanche dei Pulcini. Il punto ci va strettissimo perché abbiamo giocato contro 14 persone: avversari, arbitro e assistenti. Noi abbiamo avuto diverse occasioni e loro nessuno, il nostro portiere aveva lo sgabello. L’abbiamo gestita in undici, in dieci e in nove. Ci è stato annullato anche un gol regolare e c’era un altro episodio dubbio. A nostro sfavore è successo di tutto, a nostro favore niente”.

Rimane come detto la consapevolezza di aver disputato un’ottima partita. Piccardo fa anche un plauso ai giocatori per aver continuato a inseguire i tre punti, anche in una situazione complicata. Dichiara infatti il dg: “Oggi se non avessimo tenuta mentale avremmo chiamato i carabinieri. Siamo rimasti lucidi nonostante continue provocazioni. Abbiamo dato una dimostrazione di forza incredibile. In altre situazioni magari siamo stati un po’ sfortunati, ma anche in nove noi non mettiamo dentro dei difensori e cerchiamo sempre di vincere. Non ci snaturiamo mai“.

La giornata di oggi porta degli asterischi in classifica. Si è giocato infatti in cinque campi su otto (rinviate le partite di Pietra Ligure e San Francesco Loano, per rimanere in provincia). Un fattore che può incidere, oltre alla pericolosità degli spostamenti già denunciata stamane dal dg dell’Albingaunia Emanuele Feroleto. Anche Piccardo contesta una mancanza di personalità ai vertici della Federazione: “Io son dell’idea che in questi casi bisogna rinviare tutta la giornata. Nel caso specifico della nostra partita il viaggio non è stato dei migliori. Durante la partita ha piovuto e subito dopo è scoppiato un nubifragio assurdo. Secondo me si sarebbero dovute posticipare tutte le partita, ma ci vuole personalità per prendere certe decisioni“.

In ogni caso, asterischi o meno, c’è una nuova capolista in Eccellenza. Il Busalla vince a Carcare e si porta in testa a un campionato sempre più imprevedibile. Il Millesimo è quarto con 18 punti, a -4 dalla vetta. Conclude dunque Piccardo: “Ci sono molti risultati strani, il campionato è equilibrato. È un’Eccellenza bella ma incerta. Tra il fare bene e poco bene il passo è molto breve e questo rende il campionato avvincente”.

Le formazioni del match

Bogliasco: Caruso, Delpino, Fanchini, Carta, Lorefice, F. Sciaccaluga, Rizzo, Alesso, Marrale, Sighieri, Consoli. A disposizione: Mora, G. Sciaccaluga, Serpe, Reffo, Carnemolla, Pisotti, Moltedo, Scarfò, Mura. Allenatore: Davide Palermo.

Millesimo: Conde, Siri, Cigliutti, Facello, Ndiaye, A. Vittori, Totaro, Gadau, Piccardo, Nacci, Gualtieri. A disposizione: Canevari, Rolandi, La Rosa, Bove, Y. Vittori, Cappellari, Villar, Bovio, Lazzaretti. Allenatore: Fabio Macchia.