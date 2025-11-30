Millesimo in testa in Eccellenza, Castello: “Ci godiamo il momento ma l’obiettivo è costruire restando in categoria”

Alassio. Un rendimento coi fiocchi per il debuttante Millesimo che in Eccellenza si è ambientato bene e si trova in testa alla classifica in solitario a quota 24 punti. Classifica corta ma la vetta significa molto per i giallorossi di mister Fabio Macchia, che oggi hanno battuto 1-0 la San Francesco Loano grazie al gol di Totaro, ex rossoblù.

Il commento della sfida di Ivo Castello, allenatore in seconda giallorosso: “È stata una partita molto complicata, soprattutto nei primi 15-20 minuti del primo tempo, in cui non abbiamo approcciato bene. Loro sono partiti fortissimo, hanno avuto una grande occasione e il nostro portiere è stato bravissimo. Poi siamo riusciti più o meno a rimetterci in quadro. È stata una partita combattutissima per tutto il primo tempo, poi c’è stato l’episodio del gol che ci ha dato un po’ di tranquillità e ci ha permesso di provare a controllare la gara. Siamo rimasti ordinati e abbiamo fatto la nostra partita, sfruttando i contropiedi: potevamo anche trovare un risultato più ampio. La San Francesco Loano, secondo me, non merita assolutamente questa classifica: è una squadra buona, ben attrezzata, combattiva. È stata una vittoria molto sofferta, ma è stato bello vederci calati nella parte, a sporcarci le mani”.

Sulla situazione di classifica, l’ambiente millesimese vuole tenere i piedi per terra: “Oggi siamo primi: arriviamo da un super percorso, abbiamo vinto prima la Prima Categoria e poi la Promozione. È la nostra prima volta in questa categoria: siamo i primi promossi, arriviamo da due anni fantastici. Vogliamo goderci questo campionato, far crescere i nostri giocatori e rimanere nella categoria. È chiaro che, se ci sarà la possibilità di ottenere qualcosa in più, ce la prenderemo. Ma il campionato è lunghissimo: ci sono squadre molto più attrezzate di noi e sicuramente verranno fuori alla distanza. Però finché possiamo stare lì, ci stiamo, e vedremo più avanti cosa succederà”.

Sul fattore che sta portando così in alto il Millesimo, Castello non ha dubbi: “Il nostro segreto è il gruppo. È stato così l’anno scorso ed è così anche quest’anno. Abbiamo puntato a costruire un gruppo prima di tutto di uomini, amici in campo e fuori, una vera famiglia. Questo è il nostro valore aggiunto. Poi ci sono i soliti problemi che hanno tutte le squadre, ma il gruppo è il fulcro di tutto. Mister Macchia è un allenatore che sa fare il suo lavoro, e i ragazzi lo seguono: grande merito a loro, che nonostante le difficoltà continuano a lottare”.

Infine sul mercato: “Vedremo. Ne abbiamo parlato col Presidente. Qualche giocatore lo perderemo nel mercato di riparazione e dovremo recuperarne qualcuno. Magari inseriremo dei giovani, per essere coperti. Cosa ha in mente il Presidente dopo una serata del genere non lo so. Lui ci ha sempre detto che questo è un anno da goderci, da rimanere nella categoria e costruire qualcosa per i prossimi anni”.