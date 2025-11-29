Millesimo, il sindaco: “Dai giardini comunali alla viabilità di via Piani della Madonna, al lavoro su tre progetti importanti”

Millesimo. Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, 28 novembre sono state approvate variazioni al bilancio che il sindaco ritiene “importantissime. Previsti infatti i cofinanziamenti per tre importanti progetti per i quali sarà richiesto il contributo alla regione Liguria o enti terzi, sperando vengano accolti”.

“Il primo riguarda la messa in sicurezza della viabilità di via Piani della Madonna e via Moneta con la definizione della tombinatura e della rete di drenaggio delle acque superficiali ad oggi mancante, un’opera di grande rilievo idraulico e miglioramento infrastrutturale delle strade comunali, necessaria da anni, in una zona densamente popolata, per un quadro economico complessivo di oltre 330 mila euro – spiega nel dettaglio il primo cittadino – Il secondo riguarda il progetto di riqualificazione del parco verde dei giardini comunali adiacenti il palazzo comunale, dove è previsto il rifacimento di tutta la pavimentazione, dell’illuminazione e la sistemazione del monumento ai Caduti, oltre che la sistemazione delle aiuole. Un primo lotto funzionale di rigenerazione urbana del valore di 275 mila euro che riteniamo sia fondamentale per allargare il centro storico e migliorare la vivibilità del paese. Il terzo per la progettazione esecutiva finalizzata a realizzare il restauro conservativo del Gaietta, il nostro ponte medievale, un progetto del valore di circa 50 mila euro”.

E prosegue: “Previsti inoltre investimenti sulla videosorveglianza per circa 20 mila euro, per implementare e migliorare l’attuale sistema con attenzione particolare ai punti di conferimento rifiuti e ai nostri monumenti. Le variazioni ratificate permettono inoltre di recepire contributi che non avevamo previsto per l’organizzazione della festa del tartufo, sintomo del grande lavoro di ricerca di sostegno per finanziare la nostra manifestazione più prestigiosa e il contributo per la biblioteca comunale con un finanziamento del ministero di oltre 12 mila euro per l’acquisto di nuovi volumi. Inoltre abbiamo proceduto a ratificare l’atto di restituzione dell’anticipo Pnrr per il progetto mai realizzato di un nuovo asilo nido in piazza Pertini, un volo pindarico che ha mai preso quota”.

“Per quanto riguarda il tema termovalorizzatore è stato adottato all’unanimità il comunicato congiunto approvato dai tutti i 19 sindaci della Valle Bormida lo scorso febbraio. I comunicati stampa dell’ex sindaco Aldo Picalli, invece, li trovo sconcertanti. Non posso nascondere di provare forte imbarazzo nel replicare ad un disco rotto di accuse illogiche, inattendibili e infondate”.