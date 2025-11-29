Millesimo, frontale tra due auto: due feriti

Millesimo. Frontale tra due auto poco prima delle 16 a Millesimo, sulla Sp28bis. Il bollettino medico è di due feriti.

I due feriti stanno bene e, dalle prime informazioni, non avrebbero riportato grosse ferite. Per uno si ipotizza un trauma toracico. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al San Paolo di Savona.

Ancora in fase di accertamento la dinamica. Sul posto sono intervenute due ambulanze: la Croce Bianca di Carcare e la Croce Verde di Murialdo oltre all’automedica India.

Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilevamenti del caso.