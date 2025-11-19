Milano Cortina 2026, le ballerine savonesi Arianna Giudici e Giulia Musso nel cast della cerimonia di apertura

Savona. Passione, dedizione, anni di lavoro e un sogno che si avvera. Arianna Giudici e Giulia Musso sono le due ballerine che vedremo nel cast della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Bravissime, fanno parte del gruppo di danza JFlemm Urban Dance di Savona.

“L’8 giugno, data del casting a Milano – raccontano a Ivg – resterà per noi un giorno molto speciale”. Quel giorno, infatti, Giulia e Arianna, dopo una lunga attesa e una selezione rigorosa, hanno ricevuto la notizia: protagoniste sul palco della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali 2026. Chi sono queste ragazze? Di Savona.

Arianna lavora e balla da 14 anni come Giulia che studia al liceo linguistico. Età diverse, ma la stessa passione. Ed è stata proprio la danza a renderle amiche, qualche anno fa. Un legame che si è trasformato in una bellissima relazione di stima e complicità artistica.

Il loro percorso dimostra come talento, impegno e passione possano aprire le porte di esperienze straordinarie. Appuntamento quindi il prossimo 6 febbraio per queste due giovani savonesi allo stadio San Siro di Milano. Un giorno che rappresenta non solo un riconoscimento della loro dedizione, ma anche un sogno che diventa realtà: danzare davanti al mondo intero sulle note delle Olimpiadi Invernali.