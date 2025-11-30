  • News24
Meteo, tornano nuvole e pioggia: qualche temporale e temperature in calo previsioni

Volge al termine questa breve parentesi stabile e prevalentemente soleggiata sulla Liguria: la settimana inizierà all'insegna del brutto tempo

Generico novembre 2025

Liguria. Già dal primo mattino si assisterà ad un progressivo incremento della nuvolosità sull’intero territorio regionale, con il cielo che diverrà molto nuvoloso o coperto, eccezion fatta per gli estremi della regione ove sarà possibile qualche schiarita. In tale contesto, nel corso della mattinata e per buona parte del pomeriggio, sono attesi piovaschi intermittenti sul genovesato.

Tra il tardo pomeriggio e la serata, sono previste piogge più diffuse sul centro-levante, precipitazioni che, localmente, potranno anche assumere carattere di rovescio.

Volge al termine questa breve parentesi stabile e prevalentemente soleggiata sulla Liguria. Infatti, domani, domenica 30 novembre, è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche. L’inizio della prossima settimana, che coinciderà con l’avvio del mese di dicembre, non vedrà grandi variazioni, con tempo variabile e a tratti instabile.

Venti: tra deboli e moderati, con possibili rinforzi fino a tesi, dai quadranti meridionali sul centro-levante, deboli a regime variabile a ponente.

Mari: poco mosso, localmente mosso a levante in serata.

Temperature; minime in aumento, massime in lieve calo.
Costa: min: +7°C/+12°C – max: +12°C/+15°C.
Interno: min: -3°C/+6°C – max: +7°C/+11°C.

