Liguria. Si attenuano le correnti secche settentrionali che ci hanno interessato negli ultimi giorni. Ad un sabato in prevalenza soleggiato seguiranno una domenica ed un lunedì più instabili con possibili piogge. Temperature in aumento soprattutto nei valori minimi.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 29 novembre avremo al mattino velature sparse su tutta la regione con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato. Fase di cielo sereno tra la tarda mattinata ed il pomeriggio e nuove velature in arrivo verso sera, in inspessimento a ponente prima di notte. Assenza di fenomeni.

Venti deboli di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in generale aumento: sulla costa minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 14 e 17 gradi; all’interno minime tra -3 e 6 gradi, massime tra 10 e 14 gradi.

Domenica 30 novembre nubi in aumento su tutta la regione in mattinata, senza piogge. Nel pomeriggio qualche rovescio risalirà dal mare verso il settore centro-orientale della regione, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto.

Venti deboli o moderati da nord a ponente, da sud-est sul centro-levante. Mare generalmente poco mosso. Temperature in ulteriore aumento le minime, in calo le massime.

Lunedì 1 dicembre sembra possibile una giornata debolmente piovosa sul settore centro-orientale e più asciutta a ponente, ma al momento l’evoluzione resta incerta.