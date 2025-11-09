Meteo, sulla Liguria giornata di bel tempo con cieli tersi e vento forte

Liguria. Nei prossimi giorni, un minimo di bassa pressione interesserà le regioni meridionali, mentre una parziale rimonta dell’anticiclone da ovest favorirà condizioni di stabilità atmosferica al nord.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 9 novembre al mattino il cielo si presenterà pressoché sereno su gran parte della Regione, faranno eccezione i versanti padani centro-occidentali ove saranno possibili nubi basse o banchi di nebbia. Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un progressivo dissolvimento della nuvolosità nelle zone interne. Sul resto del territorio regionale non sono attesi cambiamenti di rilievo, a parte il transito di qualche locale annuvolamento, di tipo medio-alto, tra il tardo pomeriggio e la serata.

Venti deboli o moderati, con rinforzi fino a forti, dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele, deboli a regime variabile altrove. Mare poco mosso, localmente mosso al largo. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stabili: sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 16 e 19 gradi; all’interno minime tra -2 e 7 gradi, massime tra 10 e 15 gradi.

Lunedì 10 novembre di notte e al mattino, il cielo si presenterà sereno o, al più, disturbato dal transito di velature su gran parte del territorio regionale, eccezion fatta per banchi di nebbia o nubi basse alle spalle del settore centrale. Dal primo pomeriggio, si assisterà ad un progressivo incremento della copertura nuvolosa a partire da ponente.

Venti nottetempo e al primo mattino, deboli, o moderati sul settore centrale, dai quadranti settentrionali. Successivamente, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature minime in ulteriore lieve calo nelle aree interne, massime stabili ovunque.

Martedì 11 novembre giornata caratterizzata da molta nuvolosità, in particolar modo sul settore centro-orientale. In tale contesto, non si esclude qualche piovasco sul genovesato.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.