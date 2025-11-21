Meteo, sulla Liguria alternanza di nubi e schiarite: temperature in calo e possibili nevicate

Liguria. La massa d’aria di matrice artico-marittima ha raggiunto l’Europa centro-meridionale, portando la prima neve della stagione sull’Appennino. Ancora condizioni instabili nei prossimi giorni, con rovesci sparsi sulla Liguria e neve nell’interno.

Secondo il Centro Limet, oggi venerdì 21 novembre avremo in mattinata alternanza tra nubi e schiarite. Rovesci isolati a partire dalla tarda mattinata in risalita sul settore centro-orientale. Fiocchi nell’entroterra dell’imperiese, oltre i 900 metri. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione, con nuovi rovesci in risalita dal mare tra savonese e Tigullio. Neve nel corso del pomeriggio su Alpi Liguri (800-900 metri) e su Appennino di levante (oltre i 700-800 metri) al confine con l’Emilia-Romagna. In serata atteso un lieve aumento delle precipitazioni in particolare nel savonese, con neve nell’interno a partire dai 600-700 metri, in calo a 400-500 in tarda serata.

Vento teso già dal mattino da nord su savonese e genovesato, con raffiche fino a 60-70 chilometri orari agli sbocchi vallivi. Debole o moderato da nord altrove. Rotazione dai quadranti meridionali a levante nel pomeriggio, a carattere moderato, prima di una nuova rotazione in serata nuovamente da nord. Nella tarda serata vento forte da nord tra imperiese e genovesato e sul Tigullio, con raffiche fino a 70-80 chilometri orari agli sbocchi vallivi. Mari stirati sui settori centro-occidentali, mossi su quelli orientali e al largo. In serata molto mossi, localmente agitati al largo dell’imperiese (moto ondoso in allontanamento dalla costa). Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi: sulla costa minime tra 4 e 9 gradi, massime tra 8 e 13 gradi; all’interno minime tra -4 e 5 gradi, massime tra -2 e 10 gradi.

Sabato 22 novembre avremo nel corso della prima parte della nottata ultimi fiocchi di neve su Alpi Liguri e savonese interno, a partire dai 400-500 metri. Nel corso della mattinata graduale miglioramento, con cieli da nuvolosi a poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio ed in serata cieli sereni su tutta la regione.

Venti forti da nord su tutti i settori nel corso della notte e in mattinata, con raffiche fino a 80-90 chilometri orari. Correnti in diminuzione a moderate nel corso della giornata. Mari stirati sotto costa, molto mossi, localmente agitati al largo dell’Imperiese (moto ondoso in allontanamento dalla costa). Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Domenica 23 novembre nuova giornata instabile, con nuvolosità compatta in transito e rovesci sul centro-levante della regione. Neve sull’Appennino oltre i 700-800 metri.

Vento moderato con direzione variabile. Moto ondoso in aumento a mosso. Temperatura in generale calo.