Liguria. Si apre un periodo più freddo sulla nostra regione: la discesa di aria fredda proveniente dai paesi Baltici e dalla Scandinavia valica dapprima le Alpi, per poi fare il suo ingresso, sul finire dalla settimana, dalla valle del Rodano, con una possibile parentesi perturbata (da confermare). Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche da Nord superiori ai 60 Km/h sugli sbocchi vallivi del Genovese e del Savonese Centro-Orientale in mattinata. Mari agitati in mattinata al largo delle coste Imperiesi

Cielo e Fenomeni: piovaschi residui in nottata sullo Spezzino, in rapido esaurimento entro l’alba. Cieli sereni o poco nuvolosi sui versanti marittimi per l’intero periodo, salvo il transito di velature tra tardo pomeriggio e serata. Cieli molto nuvolosi o localmente coperti sui versanti padani per mezzo di nuvolosità bassa, più serrata in mattinata sui settori centro-orientali e sulle cime Avetane (ove non si esclude qualche fiocco sporadico) e su quelli centro-occidentali a partire dalle ore centrali.

Venti: forti dai quadranti settentrionali con raffiche anche superiori ai 50-60 Km/h sugli sbocchi vallivi del Genovese e del Savonese Centro-Orientale

Mari: stirati sotto costa e molto mossi o localmente agitati al largo.

Temperature: in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, specie nelle vallate del Genovese e del Savonese. Calo sensibile nelle aree interne e in quota dopo il tramonto, con valori anche prossimi ai +2/+3°C in serata. Costa: min: +7°C/+14°C – max: +12°C/+17°C; interno: min: -3°C/+8°C – max: +6°C/+12°C.

MERCOLEDì 19 NOVEMBRE: l’ingresso di correnti più umide nel pomeriggio, favorisce un netto aumento della nuvolosità sulla nostra regione, con deboli piovaschi intermittenti possibili nell’entroterra di Levante. Cieli molto nuvolosi o coperti altrove con qualche schiarita possibile sull’Imperiese Occidentale in tarda serata. Possibili fiocchi sul comparto delle Alpi liguri al di sopra dei 1000 MT. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: forti dai quadranti settentrionali in mattinata sul settore Centro-Occidentale e sulle creste Appenniniche. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio a partire dalla riviera di Levante. Mari: stirati sotto costa; Poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: in ulteriore calo nei valori minimi con gelate diffuse nelle aree interne e valori anche inferiori ai +7/+8°C in costa. Massime stazionarie o in lieve calo sul settore Centro-Occidentale e sui versanti padani.

GIOVEDì 20 NOVEMBRE: giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti su tutta la regione per l’intero periodo. Saranno possibili piovaschi sparsi sullo Spezzino Orientale; Deboli nevicate a partire dagli 800 MT sul comparto delle Alpi Liguri e al di sopra dei 1000 MT sulle vette Avetane.

Ventilazione: impostata dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente e dai quadranti meridionali a Levante. Mari: generalmente mossi.

Temperature: in leggero aumento a Levante e stazionarie o in lieve ed ulteriore diminuzione sul Centro-Ponente. [Evoluzione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]