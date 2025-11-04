Liguria. Si apre un periodo stabile meteorologicamente, sulla nostra regione, con giornate caratterizzate da cieli tersi e veloci transiti di nuvolosità alta stratificata. Escursione termica marcata tra le ore diurne e quelle notturne. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: mattinata con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori, con locali foschie o banchi di nebbia sui versanti padani, in rapido dissolvimento mattutino. Nel corso del pomeriggio è atteso il transito di nuvolosità alta stratificata a partire dal settore Centro-Occidentale della regione, in estensione serale al settore Orientale.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso della mattinata e del pomeriggio. Possibili locali rinforzi dai quadranti settentrionali in serata sul settore centrale.

Mari: poco mossi o quasi calmi sotto costa; Localmente mossi al largo.

Temperature: in lieve ed ulteriore calo nei valori minimi con possibili gelate nelle aree interne. Massime generalmente stazionarie. Costa: min: +8°C/+15°C – max: +16°C/+21°C; interno: min: -1°C/+8°C – max: +11°C/+18°C.

MERCOLEDì 5 NOVEMBRE: velature in transito sul settore Centro-Occidentale della regione nel corso della giornata. Locali banchi di nebbia faranno la loro comparsa nelle prime ore del mattino sui versanti padani occidentali. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori per l’intero periodo.

Venti: deboli a regime di brezza con locali rinforzi dai quadranti settentrionali in serata sul settore centrale. Mari: poco mossi a Ponente e al largo, quasi calmi sulle coste del Centro-Levante. Temperature: stazionarie con escursione termica marcata nelle aree interne.

GIOVEDì 6 NOVEMBRE: aumento della nuvolosità in mattinata con cieli molto nuvolosi entro il pomeriggio per mezzo di nuvolosità alta stratificata.

Venti: tesi dai quadranti settentrionali. Mari: poco mossi o mossi. Temperature: in leggera diminuzione nei valori minimi nelle aree interne con gelate nelle vallate e conche interessate dall”inversione”. [Seguire i prossimi aggiornamenti]