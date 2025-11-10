Liguria. L’approfondimento di un vasto sistema depressionario al largo delle coste Portoghesi favorisce l’espansione da parte di un promontorio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo, nella prima parte di settimana. Saranno tuttavia possibili infiltrazioni umide tra Alto Tirreno e Mar Ligure. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: cieli sereni o poco nuvolosi tra nottata e prima mattinata sui versanti marittimi; foschie o locali banchi di nebbia sui versanti padani, in dissolvimento nel corso della mattinata. Nuvolosità alta stratificata in aumento a Ponente col progredire della giornata, in estensione ai restanti settori nelle ore pomeridiane. Nuvolosità bassa in sviluppo davanti alle coste del Savonese e Genovesato andrà ad alternarsi a periodi caratterizzati da più ampie schiarite nel corso del pomeriggio e della serata. Cieli velati altrove fino a fine periodo.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali in mattinata; In rotazione pomeridiana ai quadranti meridionali sotto costa.

Mari: poco mossi su tutti i settori; Quasi calmi sulle coste del Savonese Occidentale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo con gelate nelle aree del profondo entroterra e valori diffusamente inferiori ai +10°C in costa. Massime in generale aumento. Costa: min: +7°C/+13°C – max: +16°C/+20°C; interno: min: -3°C/+7°C – max: +11°C/+18°C.

MARTEDì 11 NOVEMBRE: nuvolosità bassa, anche serrata, andrà ad interessare il settore Centro-Occidentale per l’intero periodo, con possibili pioviggini o deboli piogge, più probabili nella seconda parte di giornata, sulle coste Savonesi. Periodi soleggiati più prolungati sullo Spezzino nel corso della giornata. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli o al più moderati da Sud/Sud-Est con locali rinforzi nel corso del pomeriggio davanti alle coste del Tigullio e sul Golfo di Genova. Mari: generalmente poco mossi; localmente mossi al largo delle coste del Medio-Levante. Temperature: minime in aumento, specialmente nelle aree interne. Massime stazionarie.

MERCOLEDì 12 NOVEMBRE: copertura nuvolosa in aumento sul settore Centro-orientale della regione, ove non si escludono deboli piovaschi a partire dal tardo pomeriggio/sera. Qualche schiarita sulla Riviera di Ponente nelle ore centrali della giornata.

Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: in generale aumento, specialmente nei valori massimi.