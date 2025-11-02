Liguria. Il transito di una perturbazione determinerà un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, dopo il passaggio del fronte si assisterà ad un rinforzo anticiclonico; pertanto, l’inizio della prossima settimana sarà contraddistinto da tempo stabile e soleggiato.

Avvisi – tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane rovesci, anche a carattere temporalesco, sul centro-levante. Prestare attenzione.

Cielo e Fenomeni – nella notte, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sul centro-levante, a cui saranno associati dei rovesci -in particolar modo nelle aree interne-, mentre a ponente tempo asciutto e qualche schiarita. Al mattino, rapido incremento della copertura nuvolosa anche su imperiese e savonese, con la formazione di una linea di rovesci che, tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, traslerà verso levante interessando l’intero territorio regionale; eccezion fatta per Alpi Liguri e Val Bormida, qui le piogge saranno deboli e sporadiche. Invece, sul centro-levante i rovesci potranno anche assumere carattere temporalesco.

Nel corso del pomeriggio, si assisterà ad un rapido esaurimento delle precipitazioni a partire dall’imperiese, con ampie schiarite associate, in progressiva estensione verso Est. Tuttavia, in serata saranno ancora possibili dei rovesci post-frontali sul levante, specie interno.

Venti – nella prima parte del giorno, deboli o moderati, ma con raffiche fino a tesi, dai quadranti meridionali, ad eccezione dei versanti padani occidentali ove risulteranno deboli a regime variabile. Dalle ore pomeridiane, la ventilazione si disporrà da Sud-Ovest, rinforzerà sul Golfo e al passaggio del fronte. Infine, in serata si disporrà da settentrione, a partire dal centro-ponente.

Mari – mosso, fino a molto mosso al largo.

Temperature – in lieve calo. Le minime si raggiungeranno nel corso della serata, fatta eccezione per le aree soggette a compressione tra Genova e Savona.

Costa: min: +14°C/+18°C – max: +18°C/+20°C.

Interno: min: +8°C/+13°C – max: +13°C/+16°C.