  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bollettino

Meteo, nuvolosità diffusa su tutta la Liguria: domenica in arrivo una nuova perturbazione previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico ottobre 2025
Generico ottobre 2025
Generico ottobre 2025 Generico ottobre 2025

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 1 novembre, su tutta la regione avremo una nuvolosità sparsa, anche consistente ad eccezione di qualche schiarita sul comparto delle Alpi Liguri e la Bormida occidentale. Possibilità di piovaschi al mattino da Genova verso levante con accumuli non elevati ed alternati a fasi asciutte. Tra il pomeriggio e la serata i piovaschi si intensificheranno soprattutto sul settore centro-orientale, lambendo anche la costa del ponente. Asciutto su Alpi Liguri, Val Bormida ed Erro.

Venti

Deboli da nord al primo mattino, in rotazione a sud nell’arco della giornata.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Pressochè stazionarie o in contenuto aumento le minime. 

Costa: min: +13°C/+16°C – max: +17°C/+21°C.

Interno: min: +5°C/+12°C – max: +13°C/+17°C.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.