Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 1 novembre, su tutta la regione avremo una nuvolosità sparsa, anche consistente ad eccezione di qualche schiarita sul comparto delle Alpi Liguri e la Bormida occidentale. Possibilità di piovaschi al mattino da Genova verso levante con accumuli non elevati ed alternati a fasi asciutte. Tra il pomeriggio e la serata i piovaschi si intensificheranno soprattutto sul settore centro-orientale, lambendo anche la costa del ponente. Asciutto su Alpi Liguri, Val Bormida ed Erro.

Venti

Deboli da nord al primo mattino, in rotazione a sud nell’arco della giornata.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Pressochè stazionarie o in contenuto aumento le minime.

Costa: min: +13°C/+16°C – max: +17°C/+21°C.

Interno: min: +5°C/+12°C – max: +13°C/+17°C.