Bollettino

Meteo, nuvolosità diffusa e possibili piovaschi nel savonese: maltempo anche nel weekend previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 14 novembre, al mattino nubi irregolari e tempo asciutto sul Genovese centro-orientale e sul Levante. Tempo asciutto anche sull’estremo Imperiese e le Alpi Liguri. Tra il Genovese di ponente ed il Savonese piovaschi deboli o moderati specie a ridosso dei rilievi retrostanti la costa. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, mentre in serata si assisterà ad un’intensificazione dei fenomeni a ponente con rischio di rovesci ed occasionali temporali più intensi nelle vallate interne.

Venti

Tra moderati e forti da sud-est sul mare ed a tratti sul settore centro-orientale della costa, possibili locali ritorni da nord nelle vallate del Savonese.

Mari

Da mosso a molto mosso.

Temperature

Generalmente stazionarie.

Costa: min: +13°C/+16°C – max: +15°C/+19°C.

Interno: min: +5°C/+10°C – max: +11°C/+14°C.

