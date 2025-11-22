Liguria. La saccatura ha raggiunto il Mar Mediterraneo, creando netti contrasti con la superficie del mare e portando allo sviluppo di precipitazioni a carattere temporalesco sul Mar Ligure, sul centro-levante della regione, e con neve sull’Appennino. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avviso: vento forte da N tra Imperiese e Genovesato e sul Tigullio, con raffiche fino a 70-80km/h agli sbocchi vallivi nel corso della notte e del mattino. Nella prima parte del pomeriggio vento sostenuto sempre da N, con raffiche fino a 50-60km/h

Cielo e Fenomeni: in nottata ultimi rovesci nevosi sparsi su Alpi Liguri e sui versanti padani tra il Savonese ed il Genovesato, a partire dai 4-500m. In mattinata cieli nuvolosi nell’interno e velati in costa, in rapido miglioramento dalle ore centrali con cieli sereni su tutta la regione fino a sera.

Venti: vento forte da N tra Imperiese e Genovesato e sul Tigullio, con raffiche fino a 70-80km/h agli sbocchi vallivi nel corso della notte e del mattino. Nella prima parte del pomeriggio vento sostenuto sempre da N, con raffiche fino a 50-60km/h. Correnti in calo nel corso della serata fino a deboli-moderate.

Mari: stirati sotto costa; molto mossi, localmente agitati al largo dell’Imperiese (moto ondoso in allontanamento dalla costa). In attenuazione a poco mosso in serata su tutti i settori.

Temperature: in aumento nei valori massimi. Minime stazionarie. Costa: min: +5°C/+10°C – max: +10°C/+14°C; interno: min: -5°C/+6°C – max: 2°C/+10°C.

DOMENICA 23 NOVEMBRE: nuovo aumento dell’instabilità, con cieli da molto nuvolosi a coperti su tutta la regione. Attesi nuovi rovesci a levante, a carattere nevoso sull’Appennino sopra i 900-1000m.

Venti: deboli a tratti moderati dai quadranti settentrionali su Imperiese, Savonese, ed appennino di levante. Moderati da E-SE sui settori costieri del centro-levante.

Mari: in aumento a mosso su tutti i settori. Molto mossi a levante in serata. Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

LUNEDì 24 NOVEMBRE: nuova giornata instabile, con nuvolosità compatta in transito e rovesci sul centro-levante della regione. Zero termico in aumento ad oltre 2000m.

Venti: tesi a regime di Libeccio a levante, moderati dai quadranti settentrionali sul resto della regione. Mare: molto mosso. Temperatura: minima in aumento, massima stazionaria. [Seguire i prossimi aggiornamenti]