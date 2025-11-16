Liguria. La Liguria si appresta a vivere un’altra giornata fortemente perturbata; infatti, oggi, domenica 16 novembre, è previsto l’arrivo di una nuova ed intensa perturbazione. Progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche all’inizio della prossima settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: rovesci e temporali che, specie nella seconda parte della giornata, potranno assumere carattere di nubifragio, in particolar modo su imperiese e genovesato. Attesi nuovamente accumuli giornalieri superiori ai 100 mm. Prestare attenzione a frane, allagamenti, criticità dei corsi d’acqua e ai colpi di vento.

Cielo e Fenomeni: per tutto il giorno, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sull’intero territorio regionale. In tale contesto, nelle ore notturne sarà possibile qualche rovescio sul settore centro-orientale, con precipitazioni in intensificazione ed estensione al resto della Regione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali del giorno, è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, con rovesci temporaleschi, anche a carattere di nubifragio, in particolar modo su genovesato ed imperiese. Successivamente, tra il tardo pomeriggio e la serata è previsto il transito di forti piogge, a sfondo temporalesco, da Ovest verso Est, con l’interessamento dell’intera Regione.

Venti: nottetempo e al primo mattino, deboli o moderati da Nord sul centro-ponente, da meridione a levante. Da metà mattinata, ventilazione che tenderà a rinforzarsi ed a disporsi, temporaneamente, dai quadranti meridionali anche sull’imperiese, prima di ritornare da settentrione in serata. Da segnalare che, durante le precipitazioni più intense, saranno possibili colpi di vento.

Mari: mosso, in aumento a molto mosso al largo e sul levante.

Temperature: stazionarie o in lieve calo, i valori più elevati sono attesi a levante. Costa: min: +12°C/+17°C – max: +15°C/+19°C; interno: min: +6°C/+11°C – max: +9°C/+13°C.

LUNEDì 17 NOVEMBRE: nottetempo e al primo mattino, residui rovesci interesseranno il levante regionale, asciutto con schiarite altrove. Dalle ore centrali della giornata, permarrà della nuvolosità sul settore centro-orientale, mentre delle schiarite continueranno ad interessare il ponente. Infine, in serata nuovo generale incremento della copertura nuvolosa, con qualche piovasco sparso sui versanti padani e sul levante. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: sostenuti di Libeccio sul Golfo, deboli o moderati a rotazione ciclonica sulla Regione. In serata, ventilazione che rinforzerà, fino a burrasca, e si disporrà da settentrione. Mari: da mosso a molto mosso.

Temperature: minime in calo e massime in rialzo, eccezion fatta per lo spezzino ove risulteranno stazionarie.

MARTEDì 18 NOVEMBRE: giornata stabile, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutta la Regione. Temperature: in diminuzione, ventilazione moderata o forte da nord.