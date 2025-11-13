Liguria. L’estesa saccatura in atlantico determina flussi meridionali sul Mar Mediterraneo, portando deboli rovesci disorganizzati sulla Liguria, alternati a fasi più asciutte ed incorniciate da timidi sprazzi di sole.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 13 novembre avremo al mattino nuvolosità diffusa dal savonese allo spezzino, con isolati deboli pioviggini attese tra Capo Noli ed il Genovesato in prevalenza costieri o nel primo entroterra; cieli velati invece nell’imperiese. Nelle ore pomeridiane ed in serata poche variazioni di sorta, eccezion fatta per un’estensione delle deboli precipitazioni anche tra l’imperiese orientale ed il savonese occidentale.

Venti al mattino deboli da nord su imperiese e savonese, da ovest-nord-ovest nello spezzino, moderati da sud-est nel genovesato. Dalle ore centrali inizierà a prevalere lo Scirocco, a carattere moderato, su tutta la regione (eccetto l’imperiese, dove permarrà un debole flusso settentrionale). Mare poco mosso, localmente mosso. Temperature generalmente stazionarie. Sulla costa minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 16 e 19 gradi. Nell’interno minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 12 e 15 gradi.

Venerdì 14 novembre sarà una giornata simile alla precedente, con cieli da molto nuvolosi a coperti in particolare tra savonese e genovesato, dove non si esclude qualche debole piovasco. Primi rovesci nell’interno del savonese in tarda serata, prodromo del peggioramento atteso per sabato.

Venti moderati da sud-est. Mari generalmente mossi. Temperature stazionarie.

Sabato 15 novembre netto peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rovesci sulla regione lungo tutto l’arco del periodo, a tratti forti nella prima parte della giornata sul settore centro-occidentale.

Venti moderati, a tratti forti con raffiche in concomitanza del passaggio frontale nella prima parte della mattinata. Mare mosso. Temperature stazionarie.