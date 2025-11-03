Liguria. Dopo un weekend trascorso all’insegna del maltempo, tornano condizioni di stabilità sulla nostra regione con cieli poco o parzialmente nuvolosi ed escursione termica marcata tra le prime ore del mattino e le ore centrali della giornata. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori per l’intero periodo; Saranno tuttavia possibili locali banchi di nebbia col sorgere del sole nelle vallate dell’entroterra e sui versanti padani, in rapido dissolvimento mattutino. Velature in veloce transito a Levante nel corso del pomeriggio.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi a regime di burrasca tra Genovesato e Savonese costiero e al largo in mattinata. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio a Levante. Deboli o al più moderati da Nord a Ponente per l’intero periodo.

Mari: stirati sotto costa; Molto mossi o localmente agitati in mattinata al largo e lungo le coste di Levante.

Temperature: in sensibile calo nei valori minimi, specie nelle aree interne. In generale aumento nei valori massimi con picchi diffusamente superiori ai +20°C sulla Riviera di Ponente. Costa: min: +10°C/+16°C – max: +18°C/+23°C; interno: min: +0°C/+8°C – max: +12°C/+19°C.

MARTEDì 4 NOVEMBRE: velature in transito sul settore Centro-Occidentale della regione; Cieli sereni o al più poco nuvolosi sui restanti settori per l’intero periodo.

Venti: deboli a regime di brezza con locali rinforzi dai quadranti settentrionali in serata sul settore centrale.

Mari: in rapida scaduta notturna, con mari mossi o più diffusamente poco mossi a partire dalla mattinata.

Temperature: minime stazionarie con locali gelate nelle aree dell’entroterra nelle primissime ore del mattino. Massime stazionarie o in leggera diminuzione.

MERCOLEDì 5 NOVEMBRE: cieli sereni o velati su tutti i settori per l’intero periodo. Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali tra mattina e pomeriggio. Mari: poco mossi o quasi calmi. Temperature: in leggera diminuzione nei valori minimi nelle aree interne.