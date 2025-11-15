Meteo in peggioramento, diramata l’allerta arancione su tutta la Liguria: attesi temporali intensi e vento forte

Savona. Alla luce delle ultime previsioni, Arpal ha emesso l’allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse valida su tutta la Liguria a partire dalle 12 di domenica 16 novembre.

Sulla Zona A sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 18 di domenica 16 novembre. Sulla Zona B sarò in vigore dalle 12 alle 21 di domenica. Sulla Zona C sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 21. Sulla Zona D sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 18. Sulla Zona E sarà in vigore sui bacini piccoli e medi dalle 12 alle 21.

Prima dell’allerta arancione sarà in vigore l’allerta gialla con diverse modalità:

– sul ponente (bacini costieri da Ventimiglia a Spotorno) fino alle 15 di sabato, poi domenica dalle 6 alle 12;

– sul centro (bacini costieri da Noli a Camogli) resta in vigore fino alle 12 di domenica;

– sul levante (bacini costieri da Portofino a Sarzana) entra in vigore alle 15 di sabato fino alle 12 di domenica;

– sulle valli Bormida, Orba e Stura fino alle 20.00 di sabato, poi domenica dalle 6 alle 12;

– sulle valli Scrivia, Aveto e Trebbia resta in vigore fino alle 12 di domenica.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Si conferma il fine settimana perturbato sulla Liguria. La prima fase, che questa notte ha visto temporali molto forti sul Ponente, tra Melogno, Osiglia (74mm/1h e 236mm/12h), Varazze e Arenzano, con successivo spostamento verso l’area del genovesato di ponente (cumulata complessiva 140 mm/6h), nel pomeriggio insisterà sul levante dove in serata non si esclude la formazione di strutture più intense al confine con la Toscana.

Nella notte fra sabato e domenica una tregua più significativa a ponente, mentre da domani mattina inizia la seconda fase. Alla luce di quanto si è già verificato e delle uscite modellistiche per le prossime ore, che confermano tanta umidità a tutti i livelli in atmosfera ma uno scarso accordo sulle localizzazioni dei fenomeni più intensi, l’allerta meteo è stata così aggiornata.

Lo scenario

Nelle ore notturne è attesa una pausa delle precipitazioni, più significativa a ponente, meno a levante: potrebbero verificarsi comunque piogge intermittenti di debole intensità. L’arrivo di una seconda saccatura tra la mattinata e il pomeriggio di domenica riattiverà fenomeni temporaleschi intensi, condizionati dai venti al suolo, che determineranno la localizzazione dei temporali.

Oggi (pomeriggio-sera): instabilità residua con rovesci e temporali sparsi, in graduale attenuazione durante la notte.

Notte–prime ore del mattino: pausa dei fenomeni, precipitazioni assenti o molto deboli.

Domenica: ritorno di precipitazioni diffuse e possibili temporali forti e stazionari, in grado di generare locali criticità su un suolo già saturo. Scenario più umido rispetto alla giornata odierna; possibili inneschi marittimi con passaggi lenti sulla costa.

Lunedì mattina: ultimi fenomeni residui in graduale esaurimento.

Gli effetti

Sono possibili effetti quali: allagamenti di sedi stradali e sottopassi, difficoltà di smaltimento delle acque, piccoli smottamenti o frane superficiali, rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori.

Nei grandi bacini si attendono incrementi idrometrici coerenti con i fenomeni previsti: le piene dovrebbero comunque rimanere ben contenute in alveo.

La natura dei temporali previsti per domani richiede particolare attenzione per i possibili effetti collegati alla persistenza su aree ristrette, laddove si instaureranno le strutture temporalesche stazionarie.

L’avviso meteo

Secondo l’avviso meteo diramato da Arpal, oggi, sabato 15 novembre, il transito di una perturbazione è causa di condizioni di instabilità su tutta la regione con un’alta probabilità di temporali forti; nel corso del pomeriggio si attende un parziale e temporaneo miglioramento a partire da A e poi su B e D, dove comunque si mantiene una bassa probabilità di fenomeni forti. Cumulate areali significative su C, puntualmente tra significative ed elevate ovunque. Venti meridionali fino a forti con locali rinforzi intorno ai 60-70 chilometri orari su B, C ed E. Mare fino a molto mosso.

Domenica 16 novembre l’approssimarsi e il transito di una nuova saccatura mantengono tempo perturbato con piogge diffuse di intensità fino a forte, che danno luogo cumulate fino ad elevate. Condizioni di instabilità a partire dalle prime ore della notte su B, C ed E e a seguire su A e D con un’alta probabilità di temporali forti che dalle ore centrali potranno assumere carattere di persistenza su tutte le zone. Venti meridionali fino a forti sulle zone A, B e C, in particolare nel pomeriggio. Mare in aumento a molto mosso.

Lunedì 17 novembre avremo nelle ore notturne precipitazioni residue anche a carattere di rovescio o temporali con una bassa probabilità di temporali forti sulle zone B, C ed E (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione). Venti settentrionali tra moderati e forti in ingresso in serata