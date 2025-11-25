Liguria. Il continuo afflusso di correnti fredde dai quadranti settentrionali garantiscono condizioni di stabilità sulla nostra regione seppur in un contesto termico dai connotati prettamente Invernali. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche di tramontana localmente superiori ai 50-60 Km/h in serata nelle vallate esposte del Genovese occidentale e Savonese centro-orientale. Mare localmente agitato a Levante con onda lunga di Libeccio.

Cielo e Fenomeni: precipitazioni a carattere di rovescio tra nottata e prima mattinata sullo Spezzino orientale con possibili episodi di neve/neve tonda al di sopra dei 1000 mt. Cieli sereni o al più poco nuvolosi sul resto della regione con possibili banchi di nebbia/nuvolosità bassa sui versanti padani in mattinata e velature sulla Riviera di Ponente tra pomeriggio e serata.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi mattutini e serali sulle vallate esposte del Genovese occidentale e Savonese centro-orientale

Mari: molto mossi o localmente agitati con onda di Libeccio (in mattinata a Levante onda significativa di 2-2.5 m., 7-8 sec.)

Temperature: in diminuzione nei valori minimi a Ponente e sui versanti padani. Massime: stazionarie a Levante e nelle aree interne, in aumento sulle vallate dei versanti marittimi Genovesi e Savonesi. Costa: min: +4°C/+11°C – max: +8°C/+15°C; interno: min: -6°C/+5°C – max: +5°C/+12°C (valori fortemente negativi in prima mattinata sui versanti padani Occidentali e profondo entroterra di Ponente).

MERCOLEDì 26 NOVEMBRE: giornata stabile e soleggiata; Velature in transito da Nord-Est sul Centro-Levante nella seconda parte di giornata.

Venti: tesi dai quadranti settentrionali con rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovese-Savonese e nelle aree esposte al Grecale dell’entroterra di Levante. Mari: stirati sotto costa. Mossi o molto mossi al largo.

Temperature: stazionarie con gelate mattutine nelle aree interne, più consistenti sui versanti padani e nelle vallate del profondo entroterra.

GIOVEDì 27 NOVEMBRE: giornata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Venti: tesi dai quadranti settentrionali. Mari: stirati sotto costa e mossi o molto mossi al largo. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione sui versanti padani [Seguire i prossimi aggiornamenti]