Meteo, giornata variabile sulla Liguria: qualche possibile piovasco

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

meteo 24 novembre

Liguria. L’ingresso di un nuovo impulso di aria fredda dal Nord Europa porta, in un primo momento, alla rotazione delle correnti ai quadranti meridionali sul settore Orientale della regione, con precipitazioni a carattere di rovescio e nevicate: a quote medio-alte a Levante e medio-basse sui versanti padani. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni. 

Cielo e Fenomeni: nottata e prima mattinata con precipitazioni anche moderati/forti a carattere di rovescio o temporale sullo Spezzino; Quota neve in netto rialzo sull’Appennino centro-orientale, fin sopra i 1300-1500 m. Qualche possibile piovasco anche sulla Riviera di Ponente; Più asciutto sul centro regione fino al tardo pomeriggio.

Tra tardo pomeriggio e serata, le sacche di aria fredda ancora presenti tra basso Alessandrino e Valle Stura – Scrivia, con un temporaneo incremento delle precipitazioni sul settore centrale, potranno far scaturire deboli nevicate o episodi di gelicidio a quote medio-basse (localmente 300-400 m. nelle zone citate) fino alla prima nottata con possibili locali cumulate al suolo, nell’ordine di qualche centimetro. Deboli piovaschi in costa tra Genovese e Spezzino, in esaurimento notturno. Nevicate in serata sul comparto delle Alpi Liguri.

Venti: moderati di Libeccio su Imperiese costiero e Levante regionale. Deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali tra Genovese e Savonese.

Mari: molto mossi o localmente agitati con onda di Libeccio (in mattinata a Levante onda significativa di 2-2.5 m.; 5-6 sec.)

Temperature: in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi in costa, nell’entroterra di Levante. Valori stazionari sui versanti padani centro-occidentali. Costa: min: +6°C/+11°C – max: +9°C/+15°C; interno: min: -2°C/+6°C – max: 4°C/+12°C.

MARTEDì 25 NOVEMBRE: nuvolosità sparsa in mattinata con possibili piovaschi intermittenti sullo Spezzino orientale. Netto miglioramento delle condizioni meteo altrove con cieli sereni o poco nuvolosi fino a fine periodo.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovese e Savonese.

Mari: molto mossi a Ponente e agitati sulle coste del Centro-Levante e al largo; Onda di libeccio (2-2.5 m.; periodo: 7-8 sec.)

Temperature: stazionarie con gelate mattutine nelle aree interne, più consistenti sui versanti padani occidentali.

MERCOLEDì 26 NOVEMBRE: giornata stabile con cieli sereni o al più velati. Venti: tesi dai quadranti settentrionali. Mari: stirati sotto costa e molto mossi o agitati al largo. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

