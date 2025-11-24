Liguria. L’ingresso di un nuovo impulso di aria fredda dal Nord Europa porta, in un primo momento, alla rotazione delle correnti ai quadranti meridionali sul settore Orientale della regione, con precipitazioni a carattere di rovescio e nevicate: a quote medio-alte a Levante e medio-basse sui versanti padani. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nottata e prima mattinata con precipitazioni anche moderati/forti a carattere di rovescio o temporale sullo Spezzino; Quota neve in netto rialzo sull’Appennino centro-orientale, fin sopra i 1300-1500 m. Qualche possibile piovasco anche sulla Riviera di Ponente; Più asciutto sul centro regione fino al tardo pomeriggio.

Tra tardo pomeriggio e serata, le sacche di aria fredda ancora presenti tra basso Alessandrino e Valle Stura – Scrivia, con un temporaneo incremento delle precipitazioni sul settore centrale, potranno far scaturire deboli nevicate o episodi di gelicidio a quote medio-basse (localmente 300-400 m. nelle zone citate) fino alla prima nottata con possibili locali cumulate al suolo, nell’ordine di qualche centimetro. Deboli piovaschi in costa tra Genovese e Spezzino, in esaurimento notturno. Nevicate in serata sul comparto delle Alpi Liguri.

Venti: moderati di Libeccio su Imperiese costiero e Levante regionale. Deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali tra Genovese e Savonese.

Mari: molto mossi o localmente agitati con onda di Libeccio (in mattinata a Levante onda significativa di 2-2.5 m.; 5-6 sec.)

Temperature: in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi in costa, nell’entroterra di Levante. Valori stazionari sui versanti padani centro-occidentali. Costa: min: +6°C/+11°C – max: +9°C/+15°C; interno: min: -2°C/+6°C – max: 4°C/+12°C.

MARTEDì 25 NOVEMBRE: nuvolosità sparsa in mattinata con possibili piovaschi intermittenti sullo Spezzino orientale. Netto miglioramento delle condizioni meteo altrove con cieli sereni o poco nuvolosi fino a fine periodo.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovese e Savonese.

Mari: molto mossi a Ponente e agitati sulle coste del Centro-Levante e al largo; Onda di libeccio (2-2.5 m.; periodo: 7-8 sec.)

Temperature: stazionarie con gelate mattutine nelle aree interne, più consistenti sui versanti padani occidentali.

MERCOLEDì 26 NOVEMBRE: giornata stabile con cieli sereni o al più velati. Venti: tesi dai quadranti settentrionali. Mari: stirati sotto costa e molto mossi o agitati al largo. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione. [Seguire i prossimi aggiornamenti]