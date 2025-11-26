Liguria. Un sistema depressionario andrà a posizionarsi sul centro Italia imprimendo così flussi nord-orientali sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche di tramontana localmente superiori ai 60-70 Km/h nelle vallate esposte del Genovese occidentale e Savonese.

Cielo e Fenomeni: fin dal mattino la nostra regione sarà interessata dal transito di nubi medio-alte provenienti da nord, che saranno più compatte sul versante padano, meno su quello costiero. Nel pomeriggio la situazione resterà pressochè invariata con questo passaggio di nubi alte che a tratti copriranno il cielo, ma senza fenomeni.

Venti: tesi ovunque da nord ma forti con raffiche anche superiori a 60-70 km/h nelle vallate esposte del Genovese occidentale e Savonese. Mari: stirato sotto costa, mosso o a tratti molto mosso al largo.

Temperature: generalmente stazionarie. Costa: min: +5°C/+9°C – max: +11°C/+15°C; interno: min: -1°C/+4°C – max: +8°C/+12°C.

GIOVEDì 27 NOVEMBRE: giornata stabile e soleggiata sul centro levante della regione, transito di nubi medio-alte a levante ma senza fenomeni.

Venti: forti dai quadranti settentrionali con rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovese-Savonese e nelle aree esposte al Grecale dell’entroterra di Levante. Mari: stirati sotto costa. Mossi o molto mossi al largo. Temperature: stazionarie.

VENERDì 28 NOVEMBRE: giornata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Venti: tesi dai quadranti settentrionali. Mari: stirati sotto costa e mossi o molto mossi al largo. Temperature: stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]