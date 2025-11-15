Liguria. Due intense perturbazioni interesseranno la Liguria nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 novembre, con strascichi anche nella giornata di lunedì 17 novembre. Possibili piogge intense e locali temporali associati a cumulate piovose elevate.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 15 novembre avremo tra la notte e la mattinata piogge intense associate a temporali solo localmente e parzialmente stazionari interesseranno la Val Bormida orientale, Val d’Erro, Orba e Stura. Lungo le coste sottostanti i rovesci si presenteranno più irregolari. Piogge meno frequenti tra il savonese di ponente e l’imperiese, tempo ancora asciutto a levante a parte brevi rovesci nell’entroterra. Nella mattinata estensione dei fenomeni al genovese e nel pomeriggio anche al levante con accumuli elevati nelle aree interne e zone costiere soggette ad eventuali convergenze, più probabili nel genovese. A ponente rovesci più intermittenti associati a pause. In tarda serata temporanea pausa dei fenomeni con rovesci solo locali e sporadici.

Venti tra moderati e forti da sud-est sul mare ed a tratti sul settore centro-orientale della costa; possibili locali ritorni da nord nelle vallate del savonese e del genovese di ponente. Mare in genere molto mosso. Temperature minime in calo sui versanti padani occidentali, stazionarie altrove, massime in generale calo: sulla costa minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 13 e 17 gradi; all’interno minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 8 e 13 gradi.

Domenica 16 novembre dopo una breve pausa notturna, ripresa dei rovesci su Imperiese e settore centro-orientale al mattino. Nel pomeriggio piogge intense sul settore centrale con accumuli localmente elevati. Piogge e rovesci anche sul resto della regione, in attenuazione in serata sull’estremo ponente.

Venti moderati o forti tra sud e sud-est, con ritorni da nord nelle vallate savonesi e genovesi. Mare generalmente molto mosso. Temperature in ulteriore calo sotto le precipitazioni più forti, stazionarie altrove.

Lunedì 17 novembre ancora rovesci a levante specie nelle aree interne, in attenuazione in giornata, a ponente ampie schiarite.