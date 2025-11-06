Liguria. Inizia ad indebolirsi il promontorio anticiclonico che sta interessando l’Italia in queste ore. Tale indebolimento favorirà, nella giornata di venerdì, l’arrivo di una goccia fredda nel cuore del Mar Mediterraneo, sortendo però pochi effetti sulla Liguria.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 6 novembre avremo al mattino cieli sereni in particolare a levante, mentre il centro-ponente sarà interessato da velature in graduale transito verso est. Dalle ore pomeridiane graduale aumento della nuvolosità a partire da ponente, dove nubi più compatte si alterneranno a temporanee schiarite; qualche velatura in più rispetto alla mattinata a levante. Dalla tarda serata, l’avvicinamento della goccia fredda porterà le prime precipitazioni sull’estremo ponente.

Venti deboli da nord su tutto il territorio, localmente moderati al mattino tra savonese e genovesato. Deboli con direzione invariata anche nel pomeriggio, da segnalare raffiche a tratti forti da est-nord/est sulla porzione di mare antistante l’imperiese. Mare poco mosso per tutto il periodo sui settori centro-orientali della regione, da mosso a molto mosso nell’Imperiese in particolare in serata. Temperature stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi: sulla costa minime tra 8 e 14 gradi, massime tra 16 e 19 gradi; all’interno minime tra -1 e 10 gradi, massime tra 11 e 16 gradi.

Venerdì 7 novembre avremo tra la notte e la mattinata precipitazioni a carattere di rovescio su imperiese e savonese occidentale, anche a carattere temporalesco sul Mar Ligure, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sul resto della regione.

Venti moderati dai quadranti settentrionali, a tratti forti nel savonese e Mar Ligure occidentale. Mare mosso su tutti i settori costieri, molto mosso a largo dell’imperiese. Temperature minime stazionarie, massime in calo.

Sabato 8 novembre nuvolosità diffusa su tutta la regione, ma senza fenomeni di rilievo.

Vento rafficato dai quadranti settentrionali fino a 60-70 chilometri orari nel savonese. Mare in graduale scaduta fino a poco mosso sul centro-levante, fino a mosso a ponente; stirato sotto costa nel savonese. Temperature stazionarie.