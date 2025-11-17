Operazione anti spaccio dei carabinieri di Albenga, 4 persone coinvolte: sequestrato oltre 1kg di droga, contanti, auto e moto

Albenga-Savona. A conclusione di un’articolata attività d’indagine, i carabinieri della Compagnia di Albenga hanno arrestato tre persone in esecuzione di una misura cautelare emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Savona dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona.

Si tratta di due cittadini italiani, rispettivamente di 49 e 54 anni, ed un albanese di 51 anni, tutti pregiudicati e residenti in provincia di Savona, indagati per una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti tra le province di Savona e Imperia.

L’indagato 54enne è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ad Imperia; l’albanese è stato messo agli arresti domiciliari; mentre al terzo è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con il divieto di uscire da casa durante le ore notturne.

L’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona e svolta dalla Compagnia carabinieri di Albenga a partire dal febbraio 2025, ha permesso documentare, attraverso servizi di osservazione, pedinamenti e intercettazioni, una fitta rete di contatti e di ricostruire il ruolo criminale di ognuno degli indagati nell’attività di spaccio degli stupefacenti.

Nel corso delle investigazioni è stato denunciato per analoghe condotte un altro 52enne italiano, residente in provincia di Savona, inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Savona quali assuntori altri due soggetti.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 500 grammi di cocaina e 8oo grammi di hashish, in parte già confezionati in dosi e pronte per essere spacciate al dettaglio, nonché circa 10mila euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Nel corso degli accertamenti patrimoniali, inoltre, condotti parallelamente all’attività investigativa, i carabinieri di Albenga hanno proceduto al sequestro preventivo, ai fini della successiva confisca, di tre autovetture ed un motociclo, del valore complessivo stimato di oltre 60mila euro.

Il provvedimento rientra nella strategia – ormai consolidata – condotta dai Carabinieri e dalla Procura della Repubblica di Savona di contrasto alla disponibilità di beni ritenuti nella disponibilità degli indagati e potenzialmente collegati alle condotte illecite oggetto di investigazione.

L’operazione odierna rappresenta un importante risultato investigativo e conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai fenomeni delittuosi e nel presidio della legalità sul territorio, attraverso un’azione integrata che coniuga attività preventiva, investigativa e patrimoniale.