Maternità e sanità territoriale, Asl 2 avrà 6 nuove ostetriche in servizio nel savonese

Savona. Sei nuove ostetriche in arrivo nella pianta organica dell’Asl 2 Savonese, come conferma una delibera della stessa azienda sanitaria.

Sarano a tempo indeterminato e le nuove assunzioni, relative alla gradutoria attualmente in vigore, andrano a potenziare i servizi sanitari legati alla maternità e all’assistenza sul territorio.

La procedura di assunzione per le sei ostetriche rientra nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027.

Tuttavia, il nuovo personale sanitario è visto anche in prospettiva dell’attesa riapertura del Punto Nascite all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, richiesto ancora una volta dall’amministrazione comunale in un recente intervento in merito al progetto del nuovo Santa Corona.

Inizialmente, saranno assegnate ad incarichi professionali in diverse strutture e sedi aziendali del savonese, con l’opzione da parte della stessa Asl 2 di una futura ricollocazione sulla base di nuovi assetti organizzativi riguardanti la Maternità e la Neonatologia.

La speranza è quella che le nuove professionalità possano consentire una ripartenza in tempi brevi del reparto del nosocomio pietrese, chiuso ormai dal novembre 2020, e invocata a gran voce da tutto il ponente savonese e il suo comprensorio.