Maltempo, in arrivo una nuova allerta gialla nel levante savonese

Liguria. Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sul centro levante (Zone BC ed E) dalle 9 alle 18 di domani, domenica 2 novembre. Sul ponente e i versanti padani di ponente (Zone A ed E) si segnala bassa probabilità di forti temporali

La circolazione depressionaria che sta portando piogge deboli nella giornata di oggi sulla nostra regione nella serata si sposterà verso est e questo provocherà piogge tra deboli e moderate a partire dalla notte, inizialmente a ridosso dei rilievi.

Dalla mattinata di domani l’ingresso di aria fresca in quota porterà sulla Liguria una componente piu’ temporalesca con fenomeni che interesseranno dapprima il ponente per poi spostarsi sul centro levante. I fenomeni piu’ intensi si attendono tra la mattinata e le ore centrali di domani.

I venti saranno inizialmente meridionali a levante, con raffiche fino a 40-50 km/h specie sui crinali di BCE e ruoteranno a nord la sera, questo porterà un miglioramento a partire da ponente che interesserà il levante la sera con la cessazione dei fenomeni.