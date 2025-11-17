Maltempo, Candia (AVS): “Sui danni climatici Liguria in ritardo, è ora di puntare sulla prevenzione”

Regione. “La Liguria è una delle regioni più vulnerabili al cambiamento climatico, ma il piano di protezione risale al 2021 e deve essere aggiornato con urgenza”. Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, denuncia i ritardi della Regione nell’adeguamento della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC).

“Questo piano deve essere aggiornarlo subito. Le piogge sono sempre più violente e lo scorso week-end ne abbiamo avuto la conferma: frane, allagamenti, famiglie allontanate dalle loro case, abitazioni o frazioni intere isolate da smottamenti”, osserva Selena Candia.

“Il piano del 2021 indicava già le priorità, ma molte misure non sono mai state avviate. Un aggiornamento serio di questa strategia servirebbe anche a capire cosa non ha funzionato, dove si è perso tempo e perché. Per questo, porteremo l’argomento in Commissione, per capire cosa è stato fatto finora della strategia sui cambiamenti climatici. Nel 2024 in Liguria sono già caduti più di 1.600 millimetri di pioggia: molto più della media degli ultimi vent’anni. A Campo Ligure e Rossiglione, a ottobre dell’anno scorso, sono caduti oltre 300 millimetri in un solo giorno. Nel 2021, sempre a Rossiglione, furono 882 in 24 ore: un record europeo. Lo scorso weekend, le precipitazioni si sono fermate a 200 millimetri, ma si temeva ben di peggio”, ricorda la capogruppo regionale di AVS.

“Oggi la Regione interviene dopo le emergenze, ma il cambiamento climatico non si affronta con piani straordinari: si affronta con la volontà di difendere il territorio e chi lo abita. La Liguria non può aspettare il prossimo evento meteorologico estremo per accorgersi di essere in ritardo. Finora Regione Liguria ha agito con improvvisazione, nella logica dell’emergenza. Non ce lo possiamo più permettere”, conclude Selena Candia.