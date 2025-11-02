Maltempo, allerta gialla sul levante savonese prolungata fino alle 21

Liguria. Con l’aggiornamento dei modelli previsionali è emerso un nuovo sviluppo della perturbazione attualmente in atto sulla Liguria. Per questo motivo Arpal ha deciso di prolungare l’allerta gialla per temporali e piogge diffuse sul centro levante della regione.

Su Genova e il levante savonese l’allerta gialla per temporali è prolungata fino alle 21 (per i bacini piccoli e medi).

Su Tigullio e Spezzino l’allerta gialla temporali e piogge diffuse è prolungata fino alle 0:00 di domani 3 novembre (bacini piccoli e medi). Sui grandi bacini del settore però l’allerta gialla dalle 15 di oggi fino alle 3:00 di domani.

Su E l’allerta gialla per temporali e piogge diffuse è prolungata fino alle 21 (bacini piccoli e medi). I grandi bacini di E in allerta gialla dalle 15 fino alle 0:00. Su A e D si conferma nessuna allerta, ma su D permane bassa probabilità di temporali forti.

Si segnala vento da sud forte su C (con raffiche fino a 50-60 km/h) per oggi, e per domani vento forte da nord su B (raffiche fino 50-60 km/h).

LO SCENARIO

Il fronte perturbato ha portato precipitazioni per lo più moderate su tutto il territorio regionale. La massima intensità oraria è stata registrata a Corniolo, nel comune di Riomaggiore, con 38.4 mm/h.

LA PREVISIONE

Nel corso della giornata odierna si prevedono piogge diffuse e temporali forti sul centro-levante, in particolare tra Genovesato di levante e Spezzino, associate al fronte in movimento da ovest verso est in esaurimento in tarda serata. Fenomeni in graduale esaurimento in prima serata sui settori centrali, in tarda serata sul Levante.

GLI EFFETTI

Gli effetti attesi sono generalmente localizzati, con possibili allagamenti di strade asfaltate, ruscellamenti, piccole frane e innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua minori. Possibili innalzamenti significativi dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua drenanti bacini grandi di C ed E, che sono attesi defluire in alveo.

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi saranno pubblicati aggiornamenti e monitoraggi su: https://allertaliguria.regione.liguria.it.