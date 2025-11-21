Lutto nel mondo della canzone italiana: è morta Ornella Vanoni. E quel legame con Savona

Sì è spenta a 91 Ornella Vanoni, a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Una delle protagoniste della musica italiana si è spenta nella sua casa a Milano. Quando i soccorritori sono giunti nella sua abitazione, la cantante era già morta e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Appena si è sparsa la notizia i social sono impazziti, tanti i vip che hanno deciso di omaggiare, con frasi o foto, una delle icone italiane più amate di sempre.

Il legame con Savona

Quasi settant’anni di carriera nel mondo della musica per Ornella, raggiungendo vendite stimate in oltre 55 milioni di copie.

Ma la cantante era legata a Savona per due motivi, anzi per due persone: Fabio Fazio e Danila Satragno.

Ospite fissa nella trasmissione condotta dal conduttore savonese “Che tempo che fa”, Ornella era molto amata per la sua spontaneità e per la sua allegria.

“Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire niente”, le parole di Fazio uscite sui suoi social.

E poi Danila Satragno, la sua vocal coach. Grazie a Danila, Ornella a marzo dello scorso anno era venuta a Savona per qualche giorno. Tra un giro e un caffè nel centro di Savona la grande cantante italiana si era concessa a fotografie e autografi.