Aveva 76 anni

Lutto ad Albenga: è scomparso Pinuccio Lazzaroni, anima e storico gestore dei Bagni Derna

I funerali si terranno venerdì 28 novembre, alle 10,30, nella parrocchia del Sacro Cuore

Candela Lutto

Albenga. La Città delle Torri piange la scomparsa di Pinuccio Lazzaroni, una delle figure di riferimento della comunità ingauna. 

Anima e storico gestore dei bagni Derna, uno degli stabilimenti più conosciuti e apprezzati da turisti e residenti, si è spento all’età di 76 ani. 

Pinuccio, che ha lasciato il figlio Angelo con Francesca, Nadia, Franca e Viktor, era molto stimato e benvoluto ad Albenga anche per via del suo impegno civico e politico: si era anche candidato a sindaco nei primi anni 2000. 

Il rosario sarà recitato questa sera (giovedì 27 novembre), alle 17, nella camera ardente dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. I funerali saranno celebrati domani (venerdì 28 novembre), alle 10,30 nella parrocchia del Sacro Cuore.

