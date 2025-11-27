Lutto ad Albenga: è scomparso Pinuccio Lazzaroni, anima e storico gestore dei Bagni Derna

Albenga. La Città delle Torri piange la scomparsa di Pinuccio Lazzaroni, una delle figure di riferimento della comunità ingauna.

Anima e storico gestore dei bagni Derna, uno degli stabilimenti più conosciuti e apprezzati da turisti e residenti, si è spento all’età di 76 ani.

Pinuccio, che ha lasciato il figlio Angelo con Francesca, Nadia, Franca e Viktor, era molto stimato e benvoluto ad Albenga anche per via del suo impegno civico e politico: si era anche candidato a sindaco nei primi anni 2000.

Il rosario sarà recitato questa sera (giovedì 27 novembre), alle 17, nella camera ardente dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. I funerali saranno celebrati domani (venerdì 28 novembre), alle 10,30 nella parrocchia del Sacro Cuore.