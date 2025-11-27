Lutto a Stella: è mancata Elisabetta Favetta, presidente dell’associazione Pertini

Stella. È mancata Elisabetta Favetta, la presidente dell’Associazione Sandro Pertini (nella foto al centro, nel giorno della nomina a Cavaliere della Repubblica). Lo annuncia con grande tristezza il sindaco, Andrea Castellini con tutta l’amministrazione comunale: “È con sommo dispiacere e profonda commozione che apprendiamo e salutiamo la dipartita della Cavaliere Elisabetta Favetta, presidente dell’Associazione Sandro Pertini”.

“Ci stringiamo con affetto e gratitudine alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene”.

Parole di profondo affetto. Una notizia che rattrista un’intera comunità e non solo. “Elisabetta Favetta non è stata solo la guida dell’Associazione dedicata al Presidente Pertini, ma un punto di riferimento per la nostra comunità, un esempio luminoso di dedizione civica e di impegno costante nel tramandare i valori di democrazia e libertà che Pertini ha incarnato”.

“Il suo lavoro instancabile per onorare la memoria del Presidente e per promuovere la cultura e la storia locale lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità preziosa che avremo il dovere di custodire. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale – sotttolinea il sindaco Andrea Castellini – esprimiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze. Grazie, Elisabetta”.

“Il tuo ricordo e il tuo spirito rimarranno vivi in mezzo a noi”.