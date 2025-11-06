L’Università del Golfo inaugura il nuovo anno accademico 2025/2026: il 7 novembre la cerimonia

Noli. Il prossimo venerdì 7 novembre alle 18 presso il Teatro Defferrari di Noli (in via Pareto) si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 dell’Università del Golfo, il progetto culturale condiviso dai Comuni di Noli, Spotorno, Bergeggi e Vezzi Portio.

L’iniziativa prenderà avvio con un momento di intrattenimento musicale a cura di Claudio Steri, seguito dalla presentazione dei nuovi corsi e delle attività proposte per l’anno accademico appena iniziato. Dal desiderio di condividere cultura, esperienze e amicizia tra le comunità del Golfo dell’Isola, l’Università del Golfo rappresenta oggi un punto di riferimento per chi vuole mantenere viva la curiosità e riscoprire il piacere di imparare.

Nata nel 1995 a Noli con il progetto “NoliTre”, e arricchitasi nel 2004 con la nascita dell’Università delle Tre Età di Spotorno, l’iniziativa ha visto nel tempo la partecipazione di Bergeggi e Vezzi Portio, diventando un esempio concreto di collaborazione culturale e sociale tra amministrazioni e cittadini.

“Oggi l’Università del Golfo – affermano gli amministratori – è un luogo aperto a tutti, dove non esistono esami né voti, ma solo il piacere della conoscenza, la gioia dello stare insieme e la volontà di sentirsi parte attiva della propria comunità.”

L’Università del Golfo è rivolta a chiunque, dai 18 anni in su, desideri coltivare interessi, condividere esperienze e partecipare alla vita culturale del territorio.

Per informazioni:

– Comune di Spotorno – tel. 019 9482900 – protocollo@comune.spotorno.sv.it;

– Comune di Noli – tel. 019 7499531/72 – ufficio.manifestazioni@comune.noli.sv.it.