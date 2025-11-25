Lotta greco-romana e femminile, Portuali Savona protagonista in Coppa Italia

Rovereto. Sabato 8 novembre si è svolta a Rovereto (Trento) la Coppa Italia Under e Over 17 anni di lotta greco-romana e femminile.

A questa manifestazione erano presenti 301 atleti di 50 squadre partecipanti.

La Portuali Lotta Savona si presenta con un organico giovane composto da 7 atleti.

La medaglia di bronzo arriva già nella prima categoria affrontata da un savonese, ovvero la 63 kg di greco romana over 17, grazie al grandissimo percorso fatto da Matteo Gagliano che raggiunge la semifinale in una categoria composta da 8 atleti, per poi vincere la finale del terzo posto in un incontro difficile e serrato che l’ha portato a conquistare il punto decisivo negli ultimi tre secondi dell’incontro, dimostrando di non aver mai mollato e di averci creduto fino alla fine. Bronzo nei 63 kg Seniores.

Enea Bientinesi arriva quinto negli Under 17 nella categoria 71 kg di greco romana.

Categoria sostanziosa con 20 atleti, Enea vince i primi due per poi fermarsi in semifinale, successivamente perde lo scontro diretto per la medaglia di bronzo.

Enea è l’unico atleta della Portuali a gareggiare negli Under 17.

Altra categoria “piena” con 22 atleti partecipanti è la 77 kg di greco romana dove si trovava Federico Cavallo che, dopo aver perso il primo incontro, non è stato ripescato.

Primissima esperienza a una gara di questa caratura per Zaccaria Cevasco nei 67 kg, con 13 atleti partecipanti. Zaccaria si ferma al primo incontro dimostrando però carattere e voglia di lottare, sicuramente un buon punto di partenza.

Nella 72 kg greco romana con 21 atleti era presente Nicola Milanese che perde al primo incontro con un atleta esperto di Torino. In seguito Nicola non viene ripescato.

Medaglia d’argento arriva dalla femminile dove Grazie Pelle perde nella finale della 59 kg.

Nella 130 kg Samuele Varicelli vince il primo incontro per superiorità ma si ritira successivamente causa problemi fisici.

La Portuali Lotta torna a Savona con due medaglie, ora i ragazzi si prepareranno per il torneo “Open d’Italia” in scena a Torino i primi di dicembre, torneo importante perché decreterà la teste di serie per i Campionati Assoluti Italiani del 2026.