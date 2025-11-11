Lo Sport Savona Team Dibari brilla ancora: il giovane Ameer Soliman vola alle fasi nazionali

Savona. Lo Sport Savona Team Dibari, società ormai blasonata e ricca di titoli regionali, interregionali e nazionali, aggiunge un nuovo traguardo al suo palmarès.

Tra le sue giovani promesse spicca Ameer Soliman, pugile quattordicenne che si è qualificato per le fasi nazionali FPI (Federazione Pugilistica Italiana) nella categoria Under 15, in programma a Roseto degli Abruzzi.

La società, ormai punto di riferimento in Liguria per la sua preparazione tecnico-tattica di alto livello, continua a formare atleti capaci di competere ai massimi livelli nazionali, distinguendosi come una delle realtà più solide e produttive del panorama.

Ameer Soliman è un ragazzo determinato e appassionato, che si allena ogni giorno dopo la scuola con grande impegno e costanza, per affrontare al meglio la prestigiosa fase nazionale.

Il tecnico federale Lorenzo Dibari, insieme al coach Massimo Papaleo, ha seguito con attenzione il percorso del giovane atleta: “Abbiamo lavorato molto sulla preparazione fisica e mentale di Ameer. Nonostante pratichi la boxe solo da un anno, ha dimostrato una dedizione straordinaria e una crescita costante che gli hanno permesso di raggiungere le qualificazioni nazionali”.