Lo scrittore valbormidese Giuseppe Parisi premiato con menzione d’onore per l’inedito “Non puoi uccidere la morte”

Valbormida. Lo scrittore savonese Giuseppe Parisi ha ricevuto una menzione d’onore per il suo romanzo inedito “Non puoi uccidere la morte”, secondo volume della Trilogia del Buio. È stato un momento di grande intensità culturale quello andato in scena nella splendida cornice del Castello di Monastero Bormida, nell’astigiano; la sala, colma in ogni ordine di posti, si è trasformata per qualche ora nell’epicentro di una straordinaria kermesse letteraria.

Il riconoscimento arriva in una delle sezioni più prestigiose del Premio Augusto Monti, dedicata alle opere ancora non pubblicate: un segnale forte, che valorizza il coraggio della giuria nel premiare un autore emergente, puntando sulla qualità narrativa e sulla potenza dell’immaginazione. Un thriller atipico che scava nell’animo umano

Le opere di Parisi, residente a Plodio e da molti anni in servizio nell’Arma dei Carabinieri del savonese, si collocano nel solco del thriller atipico, mescolando gli elementi classici del noir a un accurato approfondimento psicologico.

Il protagonista, il maresciallo Lorenzo Merisi, non è l’eroe infallibile della narrativa tradizionale, bensì un uomo ordinario dotato di virtù straordinarie: una profonda onestà, un incrollabile senso della giustizia e un’intelligenza acuta, oltre ad una sottile e tagliente ironia, tutte caratteristiche che gli permettono di sopravvivere, e lottare, in situazioni estreme, spesso al limite dell’impossibile.

Merisi, definito da molti lettori come “l’antidoto” a un mondo corrotto e violento, continua in questo secondo capitolo il suo percorso umano e investigativo attraverso territori oscuri, dove il male assume forme sottili, psicologiche, e a tratti metafisiche.

La menzione d’onore a “Non puoi uccidere la morte” accende ora la curiosità di lettori ed editori.

Il romanzo, infatti, non è ancora stato pubblicato, e la speranza, condivisa dall’autore, dalla giuria e dal pubblico presente, è che questo prestigioso riconoscimento possa accelerare il viaggio dell’opera verso gli scaffali delle librerie.

“Il premio non è solo un attestato di valore letterario — dichiarano dall’organizzazione — ma un invito a credere in voci nuove e coraggiose, capaci di esplorare il buio per restituire luce”. Con questo nuovo risultato, Giuseppe Parisi conferma il suo posto tra gli autori più promettenti del panorama narrativo contemporaneo. In attesa della pubblicazione, l’eco della sua “Trilogia del Buio” continua a crescere, alimentata da un entusiasmo che lascia presagire un futuro ancora più luminoso.