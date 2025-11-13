Lo scrittore loanese Mauro Barisone tra i vincitori della 6^ edizione del Premio Letterario Nazionale “Clara Sereni”

Loano. C’è anche lo scrittore loanese (ma residente a Borghetto Santo Spirito) Mauro Barisone tra i vincitori della sesta edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, dedicato ai temi presenti nell’opera dell’intellettuale e scrittrice scomparsa nel 2018.

Il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, istituito a Perugia nel 2020 dall’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi in collaborazione con ali&no editrice e la rivista “Noidonne”, è una «manifestazione di elevato valore culturale», riconoscimento ottenuto con il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica 2020. Presidente Onoraria è la Senatrice a vita Liliana Segre, la scrittrice Benedetta Tobagi è Presidente della Giuria Specialistica.

Il Concorso, per opere di narrativa edita e inedita, nasce dalla volontà di valorizzare la letteratura italiana ispirata ai temi presenti nell’opera di Clara Sereni (1946-2018), scrittrice romana ma umbra di adozione, che nell’arco della sua vita ha saputo coniugare magistralmente scrittura e impegno civile, riservando particolare attenzione al mondo delle donne.

Nell’Albo d’Oro del Premio figurano nomi illustri come Dacia Maraini, Ritanna Armeni, Silvia Ballestra, Walter Veltroni, Luca Zevi, Lunetta Savino, Carlina Torta, che hanno donato la propria immagine e il proprio impegno culturale come “Amici del Premio Clara Sereni”, sottolineando l’importanza e il prestigio di questa manifestazione nella cultura italiana.

La cerimonia di proclamazione e premiazione dell’edizione 2025 si è tenuta sabato 8 novembre al teatro Morlacchi di Perugia. A condurre è stato Paolo Di Paolo. Ad arricchire il pomeriggio le letture a cura di Caterina Fiocchetti ed i commenti musicali a cura di Letizia Fuochi.

Barisone ed il suo libro “Kukavica” hanno ottenuto il primo premio nella sezione Inediti. La giuria è rimasta colpita dall’originalità e dalla forza narrativa dell’opera.