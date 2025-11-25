ll campione Vanni Oddera porta la mototerapia al “Granello” di Varazze

Emozione, energia e sorrisi al centro socioriabilitativo per disabili adulti “Il Granello” di Varazze, dove il campione di motocross Vanni Oddera ha fatto visita per condividere con gli ospiti la sua straordinaria esperienza di mototerapia.

“Iniziative come questa – ha commentato il consigliere regionale Alessandro Bozzano – dimostrano quanto sport, passione e solidarietà possano cambiare la giornata, e spesso la vita, delle persone. Ringrazio Vanni Oddera e tutto il gruppo de Il Granello per il loro impegno straordinario verso le persone con fragilità. La collaborazione tra Vanni Oddera e “Il Granello” rappresenta un passo verso una comunità sempre più aperta, solidale e attenta al benessere delle persone attraverso attività innovative e inclusive”.

Oddera, da anni impegnato in progetti sociali e inclusivi, ha coinvolto gli ospiti in una giornata ricca di adrenalina e sensibilità, mostrando come la moto possa diventare un potente strumento di libertà, gioia e relazione.

I ragazzi del Granello hanno potuto avvicinarsi alle moto, assistere alle dimostrazioni e vivere momenti speciali accanto al campione, che ha saputo unire spettacolo e cuore in un incontro indimenticabile.